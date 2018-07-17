Гендиректор “Армойл”: “Не моя проблема, что в Армении отсутствуют соответствующие специалисты”

Гендиректор компании “Армойл” Альфред Абеди на состоявшейся сегодня пресс-конференции выразил недовольство Министерством охраны природы РА в связи с отсутствием специалистов, которые могли бы провести экспертизу в сфере переработки нефтепродуктов, в частности на нефтеперерабатывающем заводе, который строится в квартале Нати города Егварда за счет инвестиций компании “Армойл” и депутата парламента Гагика Царукяна.

Hetq.am обратил внимание на то обстоятельство, что Министерство ОП не провело экспертизу по той причине, что строительные работы проводятся на площади 1361 кв.м, которая не превышает подлежащую экспертизе территорию площадью 1500 кв.м для строительства градостроительного сооружения.

Между тем по закону РА “Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе” нефтеперерабатывающий завод не является градостроительным сооружением. П.3 ч.3 ст.14 данного закона устанавливает, что нефтеперерабатывающее производство является направлением химической промышленности и подлежит экспертизе.

Комментируя высказанное замечание, Альфред Абеди отметил, что в настоящее время на территории ведутся строительные работы, производства нет, следовательно не может быть и химической промышленности. Разрешение на строительство имеется. “За время проведения строительных работ я могу передумать и отказаться от химического производства. Тем не менее, начиная с 2015 г. я обратился для проведения экспертизы, но специалистов, которые могли бы провести изучение, не оказалось, а это уже не моя проблема”,- заявил Абеди.

В пресс-конференции участвовал и представитель принадлежащего Гагику Царукяну концерна “Мульти Групп” Араик Кесоян, который сообщил, что сегодня они представили в Министерство охраны природы предварительную заявку на оценку воздействия на окружающую среду.

Строительство в квартале Нати завода по переработке нефтепродуктов вызвало недовольство местных жителей, которые 10 июля перекрыли автомагистраль Егвард-Ереван. Альфред Абеди еще раз подчеркнул, что завод не предвтавляет какой-либо опасности, поэтому он не может понять причину недовольства людей.

“Я уже ничего не понимаю: “Наирит” хотят закрыть, но народ требует не делать этого. Мы собираемся открыть завод, а народ требует его закрыть”,- с недоумением заметил директор ЗАО “Армойл”.

На вопрос, возможно ли производство битума без выбросов, Альфред Абеди сказал, что это зависит от того, какие технологии применяются в процессе переработки.

По словам Абеди, они собираются производить битум по вакуумной технологии (Vacuum Bottom), при которой отходов не бывает.

Территория, на которой предусмотрено построить завод, состоит из шести земельных участков, имеющих отдельные свидетельства о собственности. На трех участках велось незаконное строительство, о чем сообщил Араик Кесоян. В рамках уголовного дела выяснилось, что в градостроительных документах, ставших препятствием для строительства компанией “Армойл” нефтеперерабатывающего завода, должностными лицами были включены ложные сведения, что позволило начать строительство завода в егвардском квартале Нати.

Относительно этого обстоятельства Араик Кесоян сказал, что оно не имеет к ним отношения. На замечание Hetq.am, что это было сделано в пользу компании “Армойл”, Альфред Абади сказал, что за пять лет в их пользу ничего не было сделано.

Добавим, что нефтеперерабатывающий завод предусмотрено запустить в течение 40-45 дней. По словам Абеди, на предприятии будет создано 250 рабочих мест со средней зарплатой 220 тыс. драмов. Ежемесячно будет производиться 5 тысяч тонн битума и 10 тысяч тонн смазочных материалов. Основная часть продукции должна экспортироваться в Грузию, уже есть заказы также из России, Чехии, Италии и Румынии.

Во время прошедшей 10 июня акции протеста вице-губернатор Котайка Васак Варданян заверил егвардцев, что если в результате экспертизы выяснится, что завод представляет для окружающей среды даже минимальную опасность, то работы по его строительству будут прекращены.

Отметим, что половина акций строящегося завода принадлежит Гагику Царукяну, вторая половина – предпринимателю из Ирана Генрику Тер-Гукасяну.

На снимке: гендиректор компании “Армойл” Альфред Абеди