Культурно-исторические памятники Еревана теряют свою ценность

Когда мы говорим о сохранении в Ереване культурно-истрорических памятников, то обычно имеем в виду снос отдельных зданий-памятников в старой части города. А те памятники, которые являются также жилыми зданиями, искажены до такой степени, что уже утратили свое значение.

На улице Абовяна есть несколько зданий-памятников, внешний вид которых уже не свидетельствует об их уникальности. На протяжении многих лет эти здания подвергались своевольному отношению со стороны отдельных лиц, становясь “жертвами” их узких представлений.

Так, здание номер 31 на улице Абовяна (архитектор Марк Григорян) буквально “задыхается” от бутиков. Владелец каждого магазина построил лестницу по своему вкусу, а фронтальная часть дома облеплена пестрыми вывесками.

Согласно ст.38 закона РА “О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры, исторической среды”, использование памятников в экономических и прочих целях разрешается, если соответствует характеру памятника, не угрожает его безопасности, не принижает и не искажает историческую, научную и художественную ценность здания.

Построенное 78 лет назад здание номер 32 на улице Абоявна, согласно решению правительства N 1616-Н от 2004 г., включено в список недвижимых памятников истории и культуры Еревана. Здание по адресу Абовяна, 43, или, как его называют старожилы, Дом профессоров (архитектор Самвел Сафарян), тоже искажено. Здесь даже появились пристройки. А со стороны улицы расположились магазин одежды “Зизи” и букмейкерская контора “Тото”. Сам памятник затерялся среди торговых объектов.

Посетителям дома-музея Александра Спендиаряна (Налбандяна, 21) может показаться, что великий комппозитор имел отношение к услугам маникюра и педикюра. Над мемориальной доской уставлена реклама с надписью “Нaircut, cosmetology, manicure, pedicure”.

Вывеска принадлежит действующему в этом же здании салону красоты. Сотрудники музея рассказали Hetq.am, что они уже несколько лет пытаются избавиться от этой безвкусицы, но – тщетно.

По словам начальника ереванского филиала Агентства охраны памятников истории и культуры Министерства культуры РА Каро Айвазяна, министерство обратилось в мэрию с предложением пересмотреть разрешение на внешнюю рекламу, установленную на здании музея, и обязать владельца объекта сменить ее. Однако мэрия не отреагировала надлежащим образом.

“Мы не против рекламы, но необходимо соблюдать стандарты. Реклама не должна искажать архитектурный облик здания. В мэрии сказали, что пересмотрят, но, как видите, проблема не решена. Мэрия не согласовала с нами вопрос установки этой вывесвки. Заказчик не виноват. Он установил рекламу по собственному усмотрению”,- сказал Каро Айвазян.

Ст.22 закона РА “О сохранении и использовании недвижимых памятников истории, культуры и исторической среды” устанавливает, что выделение на охватывающих памятники территориях земельных участков под строительные, сельскохозяйственные и прочие работы, застройку и проведение инженерно-транспортных коммуникаций должно согласовываться с полномочным органом, то есть Министерством культуры.

Если картины, которые зафиксировала наша камера, появились в результате согласования с полномочный органом, то именно его нужно привлечь к ответственности. В противном случае ответственность должна нести столичная мэрия. Если же это было сделано хозяйствующими субъектами без согласования с органом местного самоуправления, то ответственность должны понести эти субъекты.

В Ереване нет единого подхода к вопросу сохранения памятников. Каждый хозяйствующий субъект ремонтирует памятник на свой вкус, разрушает, строит его без учета требований закона, внешнего вида и других факторов.

По мнению Каро Айвазяна, новое правительство должно исправить ошибки своего предшественника. “Но то, что невозможно будет исправить, мы потеряем. Но есть случаи, когда исправить можно. Например, если кто-то арендовал памятник и срок договор истек, то его не следует продлевать.

Сегодняшнее состояние историко-культурных памятников Еревана обусловлено политическими и экономическими причинами.

Изученные нами здания-памятники являются также жилыми и по логике могут использоваться в экономических целях. Однако такой подход нанес ущерб культурной ценности зданий, исказив их облик, ради которого они и были включены в список недвижимых памятников истории и культуры, В таком виде эти памятники уже могут быть исключены из списка.