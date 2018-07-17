Воскресенье, 12 августа

Культурно-исторические памятники Еревана теряют свою ценность


Когда мы говорим о сохранении в Ереване культурно-истрорических памятников, то обычно имеем в виду снос отдельных зданий-памятников в старой части города. А те памятники, которые являются также жилыми зданиями, искажены до такой степени, что уже утратили свое значение.

На улице Абовяна есть несколько зданий-памятников, внешний вид которых уже не свидетельствует об их уникальности. На протяжении многих лет эти здания подвергались своевольному отношению со стороны отдельных лиц, становясь “жертвами” их узких представлений.

Так, здание номер 31 на улице Абовяна (архитектор Марк Григорян)  буквально “задыхается” от бутиков. Владелец каждого магазина построил лестницу по своему вкусу, а фронтальная часть дома облеплена пестрыми вывесками.

Согласно ст.38 закона РА “О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры, исторической среды”, использование памятников в экономических и прочих целях разрешается, если соответствует характеру памятника, не угрожает его безопасности, не принижает и не искажает историческую, научную и художественную ценность здания.

Построенное 78 лет назад здание номер 32 на улице Абоявна, согласно решению правительства N 1616-Н от 2004 г., включено в список недвижимых памятников истории и культуры Еревана. Здание по адресу Абовяна, 43, или, как его называют старожилы, Дом профессоров (архитектор Самвел Сафарян), тоже искажено. Здесь даже появились пристройки. А со стороны улицы расположились магазин одежды “Зизи” и букмейкерская контора “Тото”. Сам памятник затерялся среди торговых объектов.

Посетителям дома-музея Александра Спендиаряна (Налбандяна, 21) может показаться, что великий комппозитор имел отношение к услугам маникюра и педикюра. Над мемориальной доской уставлена реклама с надписью “Нaircut, cosmetology, manicure, pedicure”.

Вывеска принадлежит действующему в этом же здании салону красоты. Сотрудники музея рассказали Hetq.am, что они уже несколько лет пытаются избавиться от этой безвкусицы, но – тщетно.  

По словам начальника ереванского филиала Агентства охраны памятников истории и культуры Министерства культуры РА Каро Айвазяна, министерство обратилось в мэрию с предложением пересмотреть разрешение на внешнюю рекламу, установленную на здании музея, и обязать владельца объекта сменить ее. Однако мэрия не отреагировала надлежащим образом.

“Мы не против рекламы, но необходимо соблюдать стандарты. Реклама не должна искажать архитектурный облик здания. В мэрии сказали, что пересмотрят, но, как видите, проблема не решена. Мэрия не согласовала с нами вопрос установки этой вывесвки. Заказчик не виноват. Он установил рекламу по собственному усмотрению”,- сказал Каро Айвазян.

Ст.22 закона РА “О сохранении и использовании недвижимых памятников истории, культуры и исторической среды” устанавливает, что выделение на охватывающих памятники территориях земельных участков под строительные, сельскохозяйственные и прочие работы, застройку и проведение инженерно-транспортных коммуникаций должно согласовываться с полномочным органом, то есть Министерством культуры.

Если картины, которые зафиксировала наша камера, появились в результате согласования с полномочный органом, то именно его нужно привлечь к ответственности. В противном случае ответственность должна нести столичная мэрия. Если же это было сделано хозяйствующими субъектами без согласования с органом местного самоуправления, то ответственность должны понести эти субъекты.

В Ереване нет единого подхода к вопросу сохранения памятников. Каждый хозяйствующий субъект ремонтирует памятник на свой вкус, разрушает, строит его без учета требований закона, внешнего вида и других факторов.

По мнению Каро Айвазяна, новое правительство должно исправить ошибки своего предшественника. “Но то, что невозможно будет исправить, мы потеряем. Но есть случаи, когда исправить можно. Например, если кто-то арендовал памятник и срок договор истек, то его не следует продлевать.

Сегодняшнее состояние историко-культурных памятников Еревана обусловлено политическими и экономическими причинами.

Изученные нами здания-памятники являются также жилыми и по логике могут использоваться в экономических целях. Однако такой подход нанес ущерб культурной ценности зданий, исказив их облик, ради которого они и были включены в список недвижимых памятников истории и культуры, В таком виде эти памятники уже могут быть исключены из списка.


ՕбществоКультура

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Комментарии (5)
1. Hovsep Daghdigian22:34 - 17 июля, 2018
The Landmark Buildings mentioned should include Aram Manoogian's house on Aram St. It appears the building is suffering from deliberate neglect. The goal may be to let it collapse of its own accord and build yet another "modern" hotel or apartment building there. This is a disgrace. Signs on the building already indicate that the building is a historical or cultural landmark. The government should take the building, stabilize the structure, raise funds to restore it, and make it into an Aram Manaoogian museum.
2. HAGOP03:26 - 18 июля, 2018
HOVSEP "....RAISE FUNDS TO RESTORE IT..."---what funds?!?!!? THE FUNDS THAT HAVE BEEN STOLEN BY CORRUPT OFFICIALS???? WE NEED LAW AND ORDER FIRST IN ARMENIA. CRUSH CORRUPTION. COLLECT TAXES. JAIL TAX EVADERS. JAIL ALL WHO TAKE BRIBES. ONCE PEOPLE BEGIN TO UNDERSTAND THIS MENTALITY, THE COUNTRY WILL BEGIN TO CHANGE. PASHINYAN IS TRYING. ONLY TIME WILL TELL!!!!!!
3. Eddy14:13 - 18 июля, 2018
I like Yerevan a lot. Dsipte short commings the city has still a lot to offer to the visitors and so on BUT , BUT , BUT – NO PUBLIC TRANSPORT SYSTEM, TOO MUCH unfinished construction, too much cafes and smoking in parks (hookah/water pipe has nothing to do with our culutre too) … No public toilets, …. AND, AND , AND , AND the following one: UNFURTUNALTY , Almost all business signs in Yerevan/Armenian are written in (bigand ugly ) foreign letters. What a big shame for us Armenians!!!!. … What a shame ..this all shows NO respect for there own language and culture heritage! side all this, the risk of earthquake in Yerevan is big, how comes that still building of so amny high buildings with poor quality are permitted ?
4. Eddy 14:28 - 18 июля, 2018
PS: Development of Yerevan needs a new approach and concepts … If I had enough money, I would offer to bring back the remains of last Armenian King from Paris and build a (join) huge monument of Tigran the Great (royal dynasty) at the place of Lenin's monument at the Republic squaer and offer to relocate the government /PM office to a smal l city not far from Yerevan, e.g. Ashtarak or Artashat
5. aram01:10 - 24 июля, 2018
We definitely need laws, stricter law and enforcement of the laws. I under no illusion about Pashynian trying to bring about law and order. Pashynian is a politician, he will eventually be exposed .for what he is. Politicians are servants of their own pockets.They don't become politicians for the love of the people. , i Why this former journalist become president be any different. .
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