Никол Пашинян назвал инцидент в селе Паник провокацией против армяно-российских дружественных отношений

Премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства коснулся инцидента в селе Паник Ширакской области.

17 июля подразделения 102-ой российской военной базы без каких-либо предупреждений провели учения в селе Паник Ширакской области. Прозвучавшие в ходе учений выстрелы и взрывы напугали местных жиетлей, которых никто не предупредил о запланированных действиях российских военнослужащих.

“Хочу четко констатировать, что это недопустимый инцидент, и я его считаю провокацией против армяно-российских дружественных отношений, провокацией против суверенитета Армении. Думаю, виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности”,- сказал премьер.

По словам Никола Пашиняна, следует разобраться, по какой процедуре должен расследоваться этот инцидент, необходимо изучить вопросы, связанные с совместными договорами и армянским законодательством.

“В любом случае я проинформирован о том, что в полиции готовятся материалы, и я надеюсь, что дальнейший ход будет результативным”,- отметил Н.Пашинян.