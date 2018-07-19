Директор СНБ Артур Ванецян не прочь стать председателем ФФА

Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян не отрицает, что хочет стать председателем Федерации футбола Армении.

“Мы обсудим этот вопрос и в ближайшеие дни сообщим. Не скажу, что откажусь…” - отметил Артур Ванецян, отвечая в правительстве на вопрос журналистов. Напомним, что на днях председатель Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян в интервью нескольким СМИ сказал, что видит Ванецяна в должности председателя ФФА и что если его кандидатура будет выдвинута, то он не станет баллотироваться. В свою очередь глава СНБ сообщил, что встречался с председателем ФФА Рубеном Айрапетяном. Он также заявил, что является болельщиком, а во время чемпионата мира болел за сборную Франции.

На вопрос, нужно ли разграничить футбол и политику, Артур Ванецян ответил, что политикой не занимается.

Касаясь того обстоятельства, что в состав исполкома Федерации футбола Армении входят Тарон Маргарян, Грайр Товмасян и ряд других членов Республиканской партии, Ванецян сказал: “Состав исполкома полностью сменится”.

Директор СНБ также сказал, что согласится занять пост председателя ФФА только в том случае, если представители армянского футбола поддержат его кандидатуру.