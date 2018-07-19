Воскресенье, 12 августа
Օбщество

Тарон Маргарян в ближайшее время будет приглашен в СНБ



Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заверил, что они продолжают изучать законность имущества высокопоставленных должностных лиц.

“Я уже говорил и еще раз повторяю: в случае получения точных оперативных данных о том, что то или иное высокопоставленное лицо допустило какое-либо правонарушение, мы, независимо от его должности, положения, имени, проведем соответствующие мероприятия”,- сказал сегодня журналистам Артур Ванецян.

Глава СНБ, касаясь проверок в фонде “Ереван”, сообщил, что они находятся на стадии завершения.

“Объем проверок в фонде был настолько большим, что они все еще продолжаются”,- пояснил Ванецян.

По словам директора Службы нацбезопасности, есть новые материалы о незаконно обогатившихся чиновниках. На вопрос, прозвучат ли громкие имена, Ванецян ответил положительно.


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