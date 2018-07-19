Крестьяне избили экологов, охраняющих Национальный парк “Дилижан”

Вчера вечером жители села Агарцин избили четырех членов инициативы “Дом эколога”, которые уже несколько месяцев охраняют территорию Национального парка “Дилижан”, предотвращая незаконные вырубки деревьев.

В беседе с Hetq.am руководитель инициативы Гор Ованнисян подчеркнул, что ребят избили из-за их деятельности, поскольку в условиях установленного ими строгого контроля местным жителям не удается беспрепятственно осуществлять лесные вырубки.

По словам Гора, вечером, когда ребята направились к селу Агарцин, где их ждала машина, одна из местных жительниц, пожилая женщина, поинтересовалась, чем они занимаются в Национальнм парке.

“До спуска вниз ребята даже не хотели заходить в село, так как было немного опасно – в их адрес постоянно звучали ругательства, но они были вынуждены это сделать, так как машина должна была забрать их оттуда. Какая-то женщина стала задавать им вопросы. Мы проинструктировали ребят о том, что они должны давать стандартные ответы на вопросы о том, какую работу выполняем, объяснять, что мы не действуем против них. О нас распространяют различные ложные сведения. Этим занимаются несколько человек, в том числе занимающие ответственные посты некоторые сотрудники Национального парка. Им невыгодно жить на одну зарплату, они хотят продавать деревья”,- сказал Гор Ованнисян.

Ребята начали объяснять обратившейся к ним старушке, чем они занимаются. Вскоре к ним подошли несколько местных жиетлей, которые начали разговаривать в агрессивном тоне, оскорблять, ругаться в адрес экологов. Разговор постепенно перешел в потасовку между крестьянами и экологами. Один из экологов попросил своего коллегу позвонить находящимся наверху друзьям и вызвать их на подмогу. Пока парень звонил, более тридцати крестьян повалили двух экологов на землю и начали избивать их ногами. Экологи получили повреждения – синяки на различных частях тела, отеки. Ребята рассказали Гору, что не смогли даже ответить на удары мужчин, лишь попытались ползком спастись от избивавших их местных жителей. Последние набросились на экологов даже напротив отделения полиции, куда пришли рассказать подробности случившегося.

Гор назвал смехотворными утверждения крестьян о том, что экологов они начали избивать после того, как увидели, что те избивают 90-летнюю женщину, которой сломали ногу. Гор выяснил у врача, что у женщины нет перелома, а повреждения она получала, по всей видимости, вследствие того, что пыталась не допустить избиения экологов.

“Ребята, которые во время акций протеста не раз доставлялись в полицию и подвергались избиениям со стороны стражей порядка, люди, которые оставили в России хорошую работу и приехали в Армению, чтобы изменить здесь ситуацию, сегодня стали предателями нации, избивающими пожилую женщину, ломающими ей ногу”.

В действительности же, по словам Гора, сразу начала их деятельности крестьяне уже не могли срезать деревья в Национальнном парке “Дилижан”, либо в лучшем случае срезали одно дерево. А недавно Гору позвонил один из местных жителей, который сказал: “Я настрою против вас все село. Подождите, вы еще увидите, как мы всех вас прогоним отсюда”. Сейчас онт осуществляют этот процесс”,- отметил Гор.

Наш собеседник также предупредил, что ни одно посягательство на членов их инициативы не останется без ответа.

На снимках: подвергшиеся избиению двое экологов