В администрации премьер-министра не исключают возможность изучения имущества бывших президентов

Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян в ответ на письменный запрос Heq.am сообщил, что все три бывших президента Армении, как и остальные бывшие и нынешние должностные лица, равны перед законом, и в процессе проверки законности формирования доходов высокопоставленных должностных лиц к ним не будет применен дифференцированный подход.

Еще в ноябре 2016 г. депутат парламентской фракции Армянского национального конгресса Никол Пашинян ввел в обращение законодательную инициативу по созданию временной комиссии, которой предстояло изучить источники формирования доходов и имуществевнное состояние высокопоставленных должностных лиц, а также взаимосвязанных с ними лиц, однако этот вопрос не вошел в повестку пленарного заседания Национального Собрания.

Учитывая то обстоятельство, что автор этого проекта, Никол Пашинян, ныне занимает пост премьер-министра, мы попросили сообщить, собирается ли правительство выступить с аналогиичной законодательной инициативой.

В ответе на наш запрос отмечалось, что как в 2016 г., так и сейчас вопрос законности формирования доходов высокопоставленных должностных лиц и взаимосвязанных с ними лиц находится в центре внимания премьер-министра Никола Пашиняна.

“В настоящее время премьер-министр РА Никол Пашинян для проведения аналогичного изучения может воспользоваться своими полномочиями премьер-министра, поэтому вопрос законодательной инициативы по созданию временной комиссии может быть рассмотрен в той мере, в какой будет способствовать осуществлению той же задачи с использованием рычагов исполнительной власти”,- говорится в ответе.

На вопрос, намерен ли премьер-министр Никол Пашинян начать процесс изучения имущества и доходов трех бывших президентов, пресс-секретарь главы правительства Арман Егоян ответил: “Три бывших президента Республики Армения, как и все бывшие и нынешние высокопоставленные должностные лица и граждане, равны перед законом, следовательно к процессу проверки законности формирования доходов высокопоставленных должностных лиц не будет проявлен дифференцированный подход”.

Нас также интересовало, может ли изучение законности имущества бывших высокопоставленных должностных лиц рассматриваться как вендетта, поскольку до и после своего избрания премьер-министром Никол Пашинян заверил, что вендетты не будет. В полученном нами ответе говорилось, что проверка законности формирования доходов и имущества любого высокопоставленного должностного лица не может противоречить принципу исключения вендетты, “так как, согласно определению, вендеттой может считаться только личное (клановое) и незаконное преследование или сведение счетов”.

Фото с фейсбуковской страницы Армана Егояна