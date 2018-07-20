Никол Пашинян: “Опорными столпами нашей экономической политики являются борьба с коррупцией и создание независимой судебной системы”

Задача правительства – создание интегрированной экономической политики. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил премьер-министр Никол Пашинян, касаясь экономической политики правительства.

“В прошлом все экономические системы имели ограниченный уровень деятельности. Интегрированная экономическая система предусматривает отказ от таких ограничений, доступность экономических сфер”,- отметил Пашинян.

По словам премьера, для решения этого вопроса нет проблем на политическом уровне, правительство время от времени будет знакомиться с ситуацией в плане возможных изменений в экономической системе, и если результаты окажутся неудовлетворительными, то будет использован новый инструментарий.

“Мы склоняемся к тому, чтобы реализовать это спокойно, без потрясений. Хочу четко констатировать, что опорными столпами нашей экономической политики являются борьба с коррупцией и создание независимой судебной системы”,- сказал Пашинян, добавив, что первоочередными условиями обеспечения интегрированной среды являются те, которые он перечислил.

Премьер-министр коснулся также кадровой политики правительства, констатировав, что есть три группы должностных лиц: новые кадры, старые кадры и кадры, которые работали раньше, а в новое время изменили свой статус.

“В этой ситуации неизбежен адаптационный период. Это касается и новых, и предыдущих должностных лиц. В плане кадров самой важнй задачей правительства является фиксирование победы революции. Сейчас нам нужно понять, что идет период адаптации, и это касается всех”,- сказал Никол Пашинян.

По словам премьера, в адаптационный период найдутся люди, которые приспособятся к ситации, и найдутся люди, которые не смогут приспособиться, что неизбежно. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что те должностные лица, которые не смогут приспособиться к новым реалиям, вынужены будут искать новую работу, если, конечно, “у следственных органов не возникнут к ним вопросы”.