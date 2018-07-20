Н.Пашинян: “Когда мы получим четкий мессидж о склонности Азербайджана к компромиссу, тогда и обсудим, но не в правительстве, а всем народом”

В вопросе урегулирования арцахской проблемы премьер-министр Никол Пашинян исключает такой вариант урегулирования, который будет неприемлем для армянского народа. Об этом глава правительства заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, что на днях премьер-министр встретился в правительственном особняке с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. На вопрос журналиста, о чем шла речь в ходе встречи и затрагивался ли копромиссный вариант урегулирования нагорно-карабахской проблемы, премьер ответил встречным вопросом: а готов ли Азербайджан к обсуждению какого-либо компромиссного варианта?

“Думаю, обращение к представителю Армении с вопросом о том, приемлем ли принцип “территориальные уступки против статуса”, содержит в себе методологическую ошибку. А кто-нибудь спрашивал, приемлем ли этот вариант для Азербайджана? Когда мы говорим о компромиссном варианте, это значит, что обе стороны готовы к определенным уступкам. Вот когда мы получим четкий мессидж о склонности Азербайджана к компромиссу, тогда и обсудим вопрос компромисса, но не в правительстве, а всем народом”,- сказал премьер-министр, подчеркнув, что не может быть такого варианта урегулирования, который неприемлем для армянского народа.

Никол Пашинян выразил убежденность в том, что в вопросе урегулирования карабахской проблемы ни одна власть не может не учитывать мнение людей.

Что касается встречи с Левоном Тер-Петросяном, то, по словам Пашиняна, инициатива исходила от первого президента.

“Я пригласил первого президента в правительственный особняк, который предусмотрен для приема гостей. Мы вместе выпили кофе, побеседовали. Он попытался сообщить мне сведения об урегулирования карабахской проблемы, которые, по его мнению, могли быть неизвестны мне. Беседа была очень полезной, но таких сведений, которые были бы неизвестны мне, не оказалось”,- сказал Никол Пашинян.

По словам премьера, первое, что он сделал после избрания главой правительства, встретился с бывшим министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном для получения информации по проблеме Нагорного Карабаха.

Пашинян также подчеркнул, что на конечном этапе урегулирования к процессу должен подключиться Арцах.

“Это не значит, что мы не можем говорить об урегулировании проблемы. Мы готовы вести переговоры с Азербайджаном, но когда мы говорим о переговорах, то должен быть предмет переговоров, должна быть атмосфера доверия”,- сказал Пашинян, подчеркнув, что для армянской стороны неприемлемы воинственные заявления Азербайджана.