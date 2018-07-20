Н.Пашинян: “Наш вековой друг и брат Российская Федерация имеет все рычаги, чтобы не позволить Азербайджану пойти на провокацию”

Продажа членом ОДКБ, Беларусью, оружия Азербайджану вызвала обеспокоенность у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Последний лично выразил тревогу по этому поводу президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом премьер сообщил на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос Hetq.am.

Напомним, что Беларусь продала Азербайджану реактивную систему залпового огня “Полонез”, о чем стало известно в июне этого года.

“Что касается встречи с президентом Беларуси, то я хочу, чтобы мы констатировали, что во время всех встреч я озвучиваю те вопросы или как минимум определенный круг вопросов, которые затрагивают интересы Армении. На встрече с президентом Беларуси я, естественнно, поднял этот вопрос, мы говорили на эту тему, и я высказал свою тревогу. Эти вопросы продолжают оставаться на нашей повестке”,- отметил Никол Пашинян.

По словам премьера, государства-члены ОДКБ должны четко выполнять взаимные обязательства. “Если мы являемся членом ОДКБ, это значит, что мы имеем обязательства перед вами, а вы – перед нами. Наша задача – повысить эффективность нашего участия в ОДКБ, а значит, повысить эффективность организации. И для этого мы будем делать всё возможное”,- заявил Пашинян.

Глава правительства выразил уверенностьм в том, что в этом регионе Российская Федерация может сдержать любую эскалацию. “Я убежден, что РФ имеет все рычаги для недопущения эскалации в регионе. И я не могу поверить, что стратегический партнер и вековой друг Армении, Российская Федерация, допустит возобновления войны в регионе. Не могу поверить даже в то, что Азербайджан осмелится пойти на какую-либо провокацию или какие-либо действия без наличия геополитических условий. Мы все должны относиться к нашим обязательствам с максимальным усердием и искренностью”,- сказал Никол Пашинян.

Премьер напомнил о том, что после последнего визита в Москву он уточнил, что армяно-российские отношения не должны иметь темных сторон.

“Мы ведем абсолютно открытую и искреннюю политику в отношении и РФ, и ЕС, и НАТО, и всех остальных. Всё должно быть открыто, понятно и прозрачно”,- отметил Пашинян, подчеркнув, что встречи с президентом Беларуси прошли именно в этом контексте.

“С президентом Беларуси был прямой и понятный разговор на эту тему. Все граждане Армении должны понимать ситуацию: да, весь наш народ в любую минуту должен быть готов к войне, потому что нет более важной задачи, чем безопасность нашей страны. Конечно, наш вековой друг и брат Российская Федерация имеет все возможности и рычаги, чтобы не позволить Азербайджану пойти на провокацию. И я не могу поверить в то, что РФ не задействует эти рычаги. Но я еще раз говорю, что мы в любой момент должны быть готовы защитить нашу родину”,- сказал Никол Пашинян.

В последние дня большой шум вызвал экспорт оружия из Словакии в Азербайджан через территорию Израиля. По результатам расследования, проведенного словацкой газетой “Dennik N”, правительство Словакии выдало лицензию на экспорт гаубиц и ракетных систем залпового огня, которые были отправлены транзитом в Израиль и оказались в Азербайджане. В связи с этим посол Армении в Израиле Тигран Сейранян выразил свою обеспокоенность. На наш вопрос, не должен ли был посол РА в Израиле выразить тревогу по поводу продажи оружия, НиколПашинян ответил: “Посол Армении в Израиле совсем недавно начал свою деятельность. Его резиденция находится в Ереване. До отъезда я принял его, мы имели беседу, и ему были даны определенные поручения”.