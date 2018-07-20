Обвиняемый в незаконном обогащении бывший заместитель начальника службы госохраны, бывший начальник службы охраны Сержа Саргсяна Вачаган Казарян будет отпущен под залог в один миллиард драмов. Такое решение немногим ранее принял Апелляционный уголовный суд.

Об этом Heq.am сообщил адвокат Вачагана Казаряна Армен Арутюнян, который не пожелал прокомментировать размер залога и решение судьи. По словам адвоката, заявление они сделают через неделю, после получения решения суда.

Напомним, что 27 июня в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Вачагану Казаряну было выдвинуто обвинение, и он был взят под стражу. Казарян обвиняется в незаконном обогащении и сокрытии подлежащих декларированию данных о своих денежных средствах, которые должны были быть указаны в декларации, представленной в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц.

Как мы уже сообщали, 20 июня в квартире Вачагана Казаряна по улице Терьяна было обнаружено 35 млн драмов, 1.110.400 долларов, 230.500 евро. 25 июня Казарян обналичил со своего счета в ЗАО “Ардшинбанк” 50 тыс. долларов, а со счета в ЗАО “Юнибанк” - 120 тыс. долларов и 436 млн драмов. После этого он сразу же был доставлен в Службу национальной безопасности.

Следствием обосновано, что в декларациях об имуществе и доходах, представленных Вачаганом Казаряном и взаимосвязанными с ним лицами, реальный размер его денежных средств был сокрыт, что привело к недекларированию имущества в особо крупном размере: 460 млн драмов, 1.272.900 долларов и 218.000 евро. Крорме того, увеличение имущества бывшего чиновника существенно превысило его законные доходы и не получило разумного обоснования.