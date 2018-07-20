Запрет на импорт приматов из Армении в Россию обусловлен поддельными документами и нарушением требований ЕАЭС

15 июня Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз приматов из Армении в Россию.

“Данные ограничения введены по причине выявления Россельхознадзором неоднократных нарушений при документальном и физическом контроле ввоза указанных животных из Армении”,- говорится в заявлении контролирующего органа РФ.

Россельхознадзор в ответ на письменный запрос Hetq.am пояснил причины запрета. Так, 25 мая в Россию были доставлены две обезьяны, которые имели выданные 22 мая ветеринарные сертификаты. В них был указан срок карантирования животных – 30 дней, что не соответствовало действительности, поскольку 7 мая эти же животные уже находились в аэропорту “Шереметьево”, откуда в связи с выявленными нарушениями были отправлены обратно в Армению.

Получается, что на этих животных были оформлены новые документы, указан новый отправитель, и приматы вновь были направлены в Россию.

Неточное указание срока карантина – не единственное нарушение, из-за которого Россия решила прекратить ввоз приматов из Армении.

“Армения, как страна-импортер, разрешившая ввоз подконтрольного госветнадзору товара, не отвечающего Единым веттребованиям, должна обеспечить контроль за обращением ввезенного товара таким образом, чтобы исключить его перемещение на территорию государства-члена, на которую его ввоз запрещен. Во время ознакомительной поездки специалистов Россельхознадзора в Армению такие документы, подтверждающие соблюдение ветеринарных требований Евразийского экономического союза при ввозе в Армению приматов из Судана, представлены не были”,- говорится в ответе Россельхознадзора.

Служба ветеринарного надзора сообщает, что в ходе визита в Армению специалистам Россельхознадзора не были представлены документы, подтверждающие соблюдение веттребований Евразийского экономического союза для импорта приматов из Судана в Армению.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения в апреле 2018 г. проинформировала Россельхознадзор о том, что с момента посещения российской делегацией Армении в 2017 году, ввоз приматов из Судана не осуществлялся, и Россельхознадзор будет поставлен в известность в случае поставок экзотических животных в Россию.

“Таким образом, после выявленных нарушений ветеринарного законодательства, и в целях защиты территории России от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, Россельхознадзор счел целесообразным ввести временную ветеринарную меру по ограничению ввоза приматов из Армении в Россию”,- сообщили в информационном отделе российской службы.

ГСБПП Армении поспешила сообщить, что введенный Россией запрет касается только импорта приматов, но о причинах запрета ничего не говорилось. В ответ на письменный запрос Hetq.am ГСБПП сообщила, что доставленные в Армению, а затем перевезенные в Россию обезьяны не были идентифицированы.

“В настоящее время ГСБПП ведет работу с Россельхознадзором по отмене временных ограничений на поставки приматов из Армении в РФ”,- уверяет ГСБПП.

Из ответа Россельхознадзора становится ясно, что попытку экспортировать указанных обезьян из Армении предпринял Эдуард Хачатурян, на которого несколько месяцев назад в России было возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве. У Хачатуряна недалеко от Москвы есть частный зоопарк. Он сотрудничает с Научно-исследовательским институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П Чумакова, которому для проведения опытов регулярно поставляет обезьян. Согласно материалам уголовного дела, стоимость услуг, оказанных Хачатуряном НИИ, на 457 млн рублей (около 3.9 млрд рублей) превысила среднерыночную стоимость подобного рода услуг.

Министерство охраны природы сообщило, что в 2017 году было выдано три разрешения на вывоз из Армении 60 приматов. Было экспортировано 32 обезьяны, разрешения на экспорт остальных были возвращены в МОП в связи с истечением срока их действия.

32 примата были доставлены в Армению из Судана в 2016 г. Хачатурян привез животных в свой особняк в селе Десна недалеко от Москвы. Примечательно, что ГСБПП представляет другую цифру: в 2017 г. из Армении в Россию было экспортировано 35 обезьян.

Анализ данных, предоставленных в разные годы Министерством охраны природы, показывает, что начиная с 2010 г. ведомство выдало Эдуарду Хачатуряну разрешения на экспорт около 180 приматов, что составляет порядка 50% разрешений на экспорт в этой группе. В последний раз разрешение на вывоз 28 приматов Хачатурян получил 10 апреля этого года.

На снимке: одна из обезьян Ереванского зоопарка