Под предлогом исключительного превалирующего интереса совершается посягательство на собственность, бизнес и здание-памятник

Недавно владельцам дома-памятника по адресу Тигран Мец, 1 был преподнесен неприятный сюрприз от предыдущего правительства – они получили из мэрии Еревана извещение об отчуждении их здания, а это означало, что они должны покинуть занимаемые ими помещения.

Здание, расположенное в Ереване по адресу Тигран Мец, 1, является памятником местного значения и включено в утвержденный решением правительства от 7 октября 2004 г. государственный список недвижимых памятников истории и культуры столицы. Здание было построено в 1892 г. После обретения независимости Арменией дом стал жилым. Но, как рассказали нынешние жильцы, раньше здесь размещалось посольство Ирана, спустя некоторое время – часть городской мэрии, а в какой-то период здесь обучали ткацкому делу. С 1994 г. здание является жилым.

В 1996-97 гг. квартиры на первом этаже приобрели братья Ваагн и Ваан Хекояны, которые основали здесь свой бизнес. По этому же адресу действует созданный братьями производственный кооператив “Арег”. Хекояны занимаются продажей различных инструментов, аппаратуры, они также являются представителями американской компании DᴇWALT и японской компании Makita. Предпринимателям принадлежат три жилых и два бизнес-помещения. Еще две квартиры и одно бизнес-помещение принадлежат другим собственникам.

Со временем Хекояны расширили свою деятельность и приобрели в этом же здании другие квартиры. В настоящее время 70 процентов здания по адресу Тигран Мец, 1 (около 400 кв.м) является их собственностью.

Братья с самого начала знали, что указанное здание является памятником культуры, и постарались развернуть свою деятельность так, чтобы не исказить ни внешний облик, ни внутреннюю отделку дома. Они даже сохранили первоначальный вид и цвет стен, паркет.

Напомним, что с целью создания рядом с площадью Республики 33-го квартала правительство в 2008 г. признало квартал Фирдуси исключительным превалирующим интересом, отчуждив его ЗАО “Сити сентр дивелопмент”.

В соответствии с размещенной на сайте ереванской мэрии программой компания обязалась инвестировать в строительство 33-го квартала 300 млн долларов. Общая площадь застройки составит около 200 тысяч кв.метров.

Цель создания нового квартала – благоустройство, озеленение, эффективное планирование и использование данной территории.

Здесь предусмотрено построить площадь высотой 40 метров и диаметром 85 метров, под которой разместится многоэтажная подземная парковка. Здание по адресу Тигран Мец,1, как и другие памятники культуры (например, здания, принадлежащие АРФ Дашнакцутюн, “Ардшинбанку” – Тигран Мец,9, объекту быстрого питания KFC – Тигран Мец, 15), не было включено в территорию квартала Фирдуси, признанную превалирующим интересом.

Однако в мае этого года братья Хекояны получили от ГНКО “Офис реализациия инвестиционных программ застройки Еревана” письмо, в котором сообщалось, что здание номер 1 на проспекте Тигран Мец признано территорией превалирующего общественного интереса и подлежит отчуждению на нужды общественности и государства с выплатой установленной законом РА компенсации.

Вместе с тем внимание собственников было обращено на те пункты решения правительства, которыми исключалось выделение им квартир в будущем здании в качестве компенсации за отчуждаемую территорию.

Оказалось, что 22 марта этого года правительство во главе с уже бывшим премьер-министром Кареном Карапетяном вместо внесения изменений в предыдущее решение о признании территорий 33-го квартала превалирующим интересом приняло новое решение, по которому основанные в один и тот же день – 5 мая 2015 г. – одним и тем же лицом – Эдуардом Гамлетовичем Меликяном – 13 компаний стали собственниками территорий в 33-ем квартале, признанными исключительным превалирующм общественным интересом. Компании были названы в честь провинций Западной Армении. Однако спустя полтора месяца Меликян покинул большую часть этих ООО.

В настоящее время акционером стало ЗАО “Дианар” (ранее “Риалти инвест групп”). В госреестре данные об акционерах этих ЗАО отсутствуют. Источник Hetq.am в правительстве сообщил, что одним из владельцев всех этих компаний является армянин из диаспоры Ваге Ягубян. Информации об остальных собственниках пока нет. В.Ягубян известен общественности и как один из собственников компании ”Глендел Хиллз”. Отметим, что в 2015 г. суд признал компанию “Глендел Хиллз” банкротом. Юрист по специальности В.Ягубян на протяжении последних 20 лет имел тесные связи с властями.

Вышеупомянутый проект решения правительства представил уже бывший мэр Ереванаа Тарон Маргарян. Он же составил справку, в которой обосновывалось признание указанных территорий новым превалирующим общественным интересом. Однако Т.Маргарян не объяснил, почему в проект вошли новые территории, какая судьба ждет здания-памятники. Включение в территорию превалирующего интереса новых зданий не было указано и обосновано. Судя по всему, целью нового решения правительства был незаметный охват новых территорий и зданий.

Мы направили министру культуры Лилит Макунц письменный запрос с целью выяснить, какая судьба ждет здание по адресу Тигран Мец, 1, будет ли оно снесено, если нет, какой цели будет служить.

“Сообщаем, что даже в случае включения здания-памятника в территорию, признанную исключительным превалирующим интересом, оно не подлежит сносу. Согласно ст.21 закона РА “О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды”, снос памятников запрещен”,- говорилось в ответе на наш запрос замминистра культуры Тиграна Галстяна.

Нас также интересовала позиция министра культуры по решениям о признании исторических зданий превалирующим общественным интересом. “Сообщаем также, что позиция и цель Министерства культуры – предотвращение дальнейшего разрушения памятников путем их укрепления и использования различных технических средств, а также сохранение и улучшение их технического состояния без изменения внешнего облика памятника, обеспечение сохранности памятника – его укрепление, обновление и реконструкция”,- отмечалось в ответе Т.Галстяна.

“Если здание представляет собой историко-культурную ценность и не подлеэжит сносу, тогда почему оно должно перейти к другому лицу? Это называется отъемом собственности,- считает Ваагн Хекоян. – Каким образом они собираются оценить и комспенсировать бизнес? Помещения мы приобрели не обманным путем. Мы работали, покупали постепенно, в течение 20 лет. Правительство должно объяснить, почему оно предоставляет мою личную собственность другому лицу”.

По словам В.Хекояна, под превалирующим интересом понимаются не нужды государства, а частные интересы (в данном случае интересы ЗАО “Сити сентр дивелопмент”), которые не могут превалировать над их интересами.

“В один день открылось 13 компаний. Все они – продолжение неудачной истории “Глендел Хиллз”,- отметил Ваагн Хекоян.

А Ваан Хекоян добавил: “У нас 28 работников. Мы начали с нуля, стали крупными налогоплательщиками. На сохранение здание, на коммуникации мы потратили около 500 тысяч долларов”.

“Мы не собираемся уступать им здание. Они не смогут предложить нам второе такое место, которое было бы в центре города, в таком оживленном месте. Если бы здание подлежало сносу, я бы здесь не остался. Но если здание хотят переместить на второй план, то я не согласен. Это моя собственность и точка. Мы готовы дойти до Европейского суда, но почему я должен мучаться, тратить деньги, нанимать адвоката, чтобы заявить им: не отнимайте у меня мой дом и мою работу”,- сказал Ваагн Хекоян.

Братья надеются, что новое правительство исправит ошибки предыдущего, и зданию-памятнику, его собственникам ничего не будет угрожать.

Нам пока не удалось побеседовать с директором и представителем ЗАО “Сити сентр дивелопмент”, а также компаний, названных в честь западноармянских провинций, Эдуардом Меликяном. В ближайшее время мы представим истории живущих на этой территории жильцов, заключивших и не заключивших договоры с “Сити сентр дивелопмент”, а также позицию самой компании.