Эколог Карине Даниелян рассказала о проблеме озеленения Севана

Сегодня в полдень прошла пресс-конференция, посвящённая проблеме озеленения Севанского озера, на которой выступила эколог Карине Даниелян.

По её словам, проблема озеленения настолько велика, что это грозит единственному крупному водоёму на территории Армении превращением в болото.



"В советское время сорок различных институтов изучали состояние озера. И уже тогда было зафиксировано, что необходимо поднять уровень воды на 6 метров. Однако на данный момент это является минимальной необходимой нормой, которая сможет обеспечить озеро самоочищением" - сообщила эксперт.



Также Даниелян высказала мнение о необходимости новых водоочистительных станций, об очищении рек и контроле выбросов, которые происходят с берегов озера.

" Наша экологическая культура, то, что мы делаем с нашей экологией - ниже нуля. И эта ситуация с озером, с Севаном, должна стать для нас показательной". - Отметила она.

Лиана Вардeресян

Факультет журналистики, 3 курс, Филиал МГУ в Ереване