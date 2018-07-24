Жена Самвела Алексаняна скрывает от КГД 36 млн драмов от аренды недвижимости

Комитет госдоходов уже шесть лет арендует у жены депутата Национального Собрания Самвела Алексаняна, Шогерины Мкртчян, находящееся в Норагавите помещение таможни автотранспортных средств Араратской таможни-управления. Однако супруга депутата на протяжении многих лет скрывала доходы, поступавшие из госбюджета, которые, однако, не указывала в декларациях, представлявшихся в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц.

Как сообщили Hetq.am в КГД, начиная с 2012 г. у Шогерины Мкртчян арендовалось помещение таможни площадью 4392 кв.м, находящееся по адресу: пр.Аршакуняц, 127/21. Комитет госдоходов ежегодно выплачивает Ш.Мкртчян 36 млн драмов.

Согласно предварительному договору, срок аренды помещения составлял пять лет и истекал 1 марта 2017 г. Однако КГД продлил этот срок еще на три года, то есть до мая 2020 г.

На этой таможне находятся подлежащие растаможке импортированные автомобили.

В целом, с 2012 г. по 2018 г. жене депутата парламента из госбюджета было выплачено 252 млн драмов, или 560 тыс. долларов США. А до истечения срока договора Шогерина Мкртчян получит от КГД 324 млн драмов.

Г-жа Мкртчян считается одной из самых богатых женщин Армении. На нее оформлен также ряд бизнесов и недвижимость ее мужа, депутата Национального Собрания Самвела Алексаняна.

Из декларации, представленной Шогериной Мкртчян в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, следует, что она сдает в аренду десятки помещений.

Однако жена депутата на протяжении многих лет скрывала доходы от сдачи в аренду помещения для таможни, поскольку в декларациях, которые представлялись в Комиссию по этике в 2012-2017 гг., сведения о доходах от сдачи в аренду помещения отсутствуют.

Свою последнюю декларацию Шогерина Мкртчян представила в 2017 г. К концу этого года она задекларировала денежные средства на миллионы долларов и доходы от аренды и дивиденды на миллионы драмов.

В частности, в прошлом году жена депутата указала в декларации 2 млрд 235 млн драмав и 8,2 млн долларов, а также доход в размере 67 млн драмов от сдачи в аренду 12 единиц недвижимости, дивиденды на сумму 274 млн драмов от четырех компаний и 2 млн драмов в качестве оплаты труда и приравненных к ней других платежей.