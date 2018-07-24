Левон Мнацаканян: “Ситуация на передовой стабильно спокойная, но полная рисков перерастания возможных локальных случаев в широкомасштабные действия”

Напряженность на арцахско-азербайджанской границе в этом году, в отличие от предыдущих лет, снизилась, режим прекращения огня нарушался лишь из стрелкового оружия. Об этом на встрече с журналистами в Министерстве обороны Республики Арцах сказал командующий Армией обороны Левон Мнацаканян.

“Сегодня можно сказать, что общая ситуация на передовой стабильно спокойная, но полная рисков перерастания возможных локальных случаев в широкомасштабные действия. У них после интенсивной подготовки ведутся работы по обслуживанию”,- отметил министр, не исключив возможность определенного возрастания напряженности в сентябре-октябре, поскольку “такой спокойной ситуации никогда не было”.

По словам главы Минобороны Арцаха, уже с марта в Азербайджане активизировались мероприятия по боевой подготовке, было замечено проведение учений бронетанковых и танковых подразделений, перемещения которых контролировались специальной аппаратурой АО.

Участились полеты боевой авиации азербайджанской армии. Вместе с тем Л;Мнацаканян напомнил о том, что в этом году военно-политическое руководство Азербайджана продолжало выступать с милитаристскими заявлениями: “Открыто заявлялось, что проблема может быть решена только вооруженным путем”.

Из всего этого руководство Армии обороны сделало выводы и отдало соответствующие распоряжения.