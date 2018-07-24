Левон Мнацаканян: “На передовой нет проблем с водой. Она доставляется туда в два раза больше нормы”

Армия обороны ведет работы по обеспечению всей передовой постоянным водоснабжением. Об этом в ответ на вопрос Hetq.am сообщил командующий Армией обороны, министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.

“В целом для организации водоснабжения составлена смета, дана профессиональная оценка. Сегодня находящиеся на передовой военнослужащие не имеют проблем с водой. Она доставляется туда в два раза больше нормы”,- сообщил министр.

Касаясь жалоб военнослужащих на 14-дневное боевое дежурство и отвечая на вопрос, нет ли необходимости изменить этот срок, Левон Мнацаканян ответил: “Это неоднозначно. Одни считают, что должно быть 7 дней, другие – 14. Мы опросили 3000 военнослужащих различных категорий – офицеров, срочных военнослужащих, контрактников. Анализ показывает, что большинство из них за 14-дневное боевое дежурство”.