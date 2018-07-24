Командующий АО: обнаруженные на даче Манвела Григоряна УАЗы не находились на балансе Армии обороны

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны Левон Мнацаканян заверил, что обнаруженные на даче председателя Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна военные машины УАЗ не числились на балансе АО. Об этом глава МО сказал на встрече с журналистами.

“Не знаю, откуда у вас такая уверенность, что выделенные Армии обороны автомобили оказались у Манвела Григоряна. Нет такого. В Сети появился видеоматериал, в котором члены армянской общины Астрахани рассказывают об упомянутых вами автомобилях. Они утверждают, что передали их в дар “Еркрапа” для организации работ. Все подаренные Армии обороны автомобили находятся на балансе АО. Я заявляю об этом со всей ответственностью”,- сказал Л.Мнацаканян.

В ответ на замечание журналиста о том, что такая информация содержалась в пресс-релизе Службы национальной безопасности, министр призвал дождаться завершения судебного процесса.

“После того, как суд вынесет приговор, у вас такие вопросы уже не возникнут”,- отметил Левон Мнацаканян.