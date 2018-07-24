Обвиняемый в незаконном обогащении бывший заместитель начальника Службы государственной охраны, бывший начальник службы охраны Сержа Саргсяна Вачаган Казарян вышел на свободу.

К Казаряну была применена мера пресечения в виде освобождения под залог в один миллиард драмов. Сегодня указанная сумма была выплачена, после чего Вачаган Казарян покинул уголовно-исполнительное учреждение при Службе национальной безопасности. Об этом Hetq.am сообщил адвокат В.Казаряна Армен Арутюнян.

Отметим, что 20 июля Апелляционный уголовный суд решил изменить меру пресечения в отношении В.Казаряна и освободить его под залог в1 млрд драмов.

Напомним, что 27 июня в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Вачагану Казаряну было выдвинуто обвинение, он был взят под стражу. Казарян обвиняется в сокрытии в декларациях, представленных в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, реальных размеров своих денежных доходов и незаконном обогащении.

Как мы уже сообщали, 20 июня в квартире Вачагана Казаряна по улице Терьяна было обнаружено 35 млн драмов, 1.110.400 долларов, 230.500 евро. 25 июня Казарян обналичил со своего счета в ЗАО “Ардшинбанк” 50 тыс. долларов, со счета в ЗАО “Юнибанк” 120 тыс. долларов и 436 млн драмов, после чего сразу же был подвергнут приводу в Службу национальнй безопасности.

Следствием было установлено, что в своей декларации об имуществе и доходах 2017 г., а также в декларации на момент прекращения должностных полночий, 17 мая 2018 г., Вачаган Казарян утаил реальный размер своих денежных средств, что привело к отсутствию в декларации данных об имуществе в особо крупных размерах: 460 млн драмов, 1.272.900 долларов и 218 тыс. евро. Кроме того, увеличение имущества бывшего чиновника существенно прешало его законные доходы и не получило разумного обоснования.