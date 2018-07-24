Манвел Григорян лишен звания Почетного гражданина Эчмиадзина

Совет старейшин мэрии Эчмиадзина провел сегодня заседание, которое вела временно исполняющая обязанности мэра города Диана Гаспарян. Один из вопросов повестки касался лишения депутата Национального Собрания Манвела Григоряна звания “Почетный гражданин Эчмиадзина”.

“Я долго думала о том, кто должен докладывать этот вопрос, и решила доложить сама”,- сказала Д.Гаспарян. Врио мэра сообщила, что лишение звания Почетного гражданина города является “локальным вопросом” и не имеет отношения к презумпции невиновности.

Члены совета старейшин единогласно проголосовали за предложение лишить Манвела Григоряна звания Почетного гражданина Эчмиадзина.

Напомним, что М.Григорян обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов в предварительном сговоре с другими лицами, а также в хищении чужого имущества в особо крупном размере.