“Армойл” расценил решение инспекционного органа как неправомерное. Инспекционный орган обратится в полицию

Инспекционный орган по охране природы и недрам 25 июля обратится к начальнику Полиции РА Валерию Осипяну с требованием вмешаться в вопрос обеспечения выполнения решения инспекционного органа о прекращении строительства нефтепмерерабатывающего завода в квартали Нати города Егварда. Об этом Hetq.am сообщил руководитель ИО Артур Григорян.
Напомним, что 16 июля Артур Григорян принял решение о прекращении строительства нефтеперерабатывающего завода до получения оценки воздействия на окружающаю среду и положительной экспертизы, что предусмотрено законом РА “Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе”.
В беседе с нами Артур Григорян сообщил, что лично прибыл на завод, так как от жителей квартала Нати поступил сигнал о продолжении строительных работ, несмотря на решение инспекционного органа.
Артур Григорян
“Сотрудник компании в разговоре отметил, что, возможно, укладывали плитку, другие строительные работы не выполнялись. Мы сказали, что укладка плитки тоже входит в требование закона, и если эти работы будут продолжены, то мы будем считать, что вы не обеспечили условия административного акта и обратимся в правоохранительные органы. После этого поступил новый сигнал о том, что строительные работы продолжаются, и мы сразу обратились в территориальное отделение полиции, но там заявление не приняли. Мы обратились также в администрацию города”,- сообщил Артур Григорян.
Генеральный директор компании “Армойл” Альфред Абеди в беседе с нами отметил, что строительство на заводе завершено, сейчас ведут отделочные работы.
Абеди вновь заявил, что строящийся завод не подлежит экспертизе, так как закон РА “Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе” не касается производства смазочных материалов и битума.
Альфред Абеди
Отметим, что, согласно п.3.б ч.4 ст.14 вышеупомянутого закона, нефтеперерабатывающее производство является отраслью химической промышленности и подлежит экспертизе. Однако в адресованном министру охраны природы Эрику Григоряну открытом письме директор ЗАО “Армойл” Альфред Абеди, комментируя этот пункт закона, отметил, что действия и решения инспекционного органа неправомерны, так как не было осуществлено всестороннее, полное и объективное производство, что является требованием закона. Абеди попросил министра принять меры к тому, чтобы инспекционный орган не чинил искусственные преграды для деятельности компании.
Несмотря на это, руководитель инспекционного органа по охране природы и недрам Артур Григорян утверждает, что завод должен пройти экспертизу. Примечательно, что хотя ЗАО “Армойл” заявляет, что завод не должен проходить экспертизу, тем не менее, компания уже представила в Министерство охраны природы предварительную заявку на оценку воздействия на окружающую среду.
По словам Альфреда Абади, данное обстоятельство обусловлено желанием собрать все необходимые документы.
Напомним, что половина акций строящегося в Егварде нефтеперерабатывающего завода принадлежит председателю партии “Процветающая Армения”, депутату Национального Собрания Гагику Царукяну, вторая половина – компании “Армойл”, учредителем и собственником которой является армянский предприниматель из Ирана Генрик Тер-Гукасян.
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