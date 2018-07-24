“Армойл” расценил решение инспекционного органа как неправомерное. Инспекционный орган обратится в полицию

Инспекционный орган по охране природы и недрам 25 июля обратится к начальнику Полиции РА Валерию Осипяну с требованием вмешаться в вопрос обеспечения выполнения решения инспекционного органа о прекращении строительства нефтепмерерабатывающего завода в квартали Нати города Егварда. Об этом Hetq.am сообщил руководитель ИО Артур Григорян.

Напомним, что 16 июля Артур Григорян принял решение о прекращении строительства нефтеперерабатывающего завода до получения оценки воздействия на окружающаю среду и положительной экспертизы, что предусмотрено законом РА “Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе”.

В беседе с нами Артур Григорян сообщил, что лично прибыл на завод, так как от жителей квартала Нати поступил сигнал о продолжении строительных работ, несмотря на решение инспекционного органа.



Артур Григорян

“Сотрудник компании в разговоре отметил, что, возможно, укладывали плитку, другие строительные работы не выполнялись. Мы сказали, что укладка плитки тоже входит в требование закона, и если эти работы будут продолжены, то мы будем считать, что вы не обеспечили условия административного акта и обратимся в правоохранительные органы. После этого поступил новый сигнал о том, что строительные работы продолжаются, и мы сразу обратились в территориальное отделение полиции, но там заявление не приняли. Мы обратились также в администрацию города”,- сообщил Артур Григорян.

Генеральный директор компании “Армойл” Альфред Абеди в беседе с нами отметил, что строительство на заводе завершено, сейчас ведут отделочные работы.

Абеди вновь заявил, что строящийся завод не подлежит экспертизе, так как закон РА “Об оценке воздействия на окружающую среду и экспертизе” не касается производства смазочных материалов и битума.



Альфред Абеди