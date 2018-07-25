Адвокаты сигнализируют: судья Бекташян проявляет неуважительное отношение к стороне защиты

На судебном процессе по делу обвиняемого в создании в ЗАО “АрменТел” нелегального канала связи бывшего директора Технического блока компании, гражданина России Владимира Сачкова возник конфликт.

По словам Сачкова, на вчерашнем судебном заседании судья Армен Бекташян позволил себе оскорбительные выражения в адрес адвокатов, в частности в адрес Армена Багдасаряна.

Открывая заседание, Бекташян заявил, что суду не было представлено вещественное доказательство, и прокурор предложил обсудить ходатайство о его исключении из ряда доказательств стороны защиты. Ходатайство обосновывалось тем, что суд бездействует, вследствие чего нарушаются права обвиняемого Сачкова. Это вызвало возмущение судьи, и он в разговворе с адвокатом позволил себе оскорбительные выражения в его адрес.

Второй адвокат Сачкова, Нарине Рштуни, вчера передала в офис судьи заявление с просьбой предоставить до окончания рабочего дня протокол судебного заседания с целью составления ходатайства к сегодняшнему заседанию. К концу рабочего дня Нарине Рштуни позвонила в офис Бекташяна, где сообщили, что как только диск будет готовв, его пришлют адвокату. Сегодня за 50 минут до начала судебного заседания адвокат получила записку о том, что из-за неполадок в программе “Фемида” аудиозапись судебного заседания отсутствует.

На сегодняшнем заседании Нарине Рштуни представила ходатайство о самоотводе судьи, отметив, что судья проявляет пристрастное отношение к подсудимому и его защитникам. Адвокат вновь напомнила о том, что из 92 судебных заседаний, которые были назначены в период с ноября 2015 г. по сей день, состоялись 34, а за последние шесть месяцев состоялись шесть заседаний, из которых лишь на одном было проведено исследование доказательства. Остальные заседания откладывались с той мотивировкой, что доказательства не были доставлены в суд или судья не принял меры к исследованию вещественного доказательства.

Нарине Рштуни отметила, что на вчерашнем заседании судья вместо рассмотрения ходатайства позволил себе неподобающие суду выражения в адрес стороны защиты.

По словам адвоката, Армен Бекташян с необоснованными мотивировками не рассматривает ходатайства защитников. В частности, в декабре 2017 г. судья не стал обсуждать ходатайство о том, чтобы в перерывах между судебными заседаниями разрешить Сачкову уехать в Россию или Беларусь повидаться с членами своей семьи. У Сачкова пожилые больные родители, которые не могут приехать в Армению, между тем сына они не видели более четырех лет.

Умышленно не было рассмотрено ходатайство подсудимого об участии в похоронах брата матери в Беларуси, а затем его другое ходатайство об участии хотя бы в сороквинах своего дяди. Кроме того, на одном из судебных заседаний судья позволил себе оскорбительное для В.Сачкова выражение в адрес его покойного родственника, заявив, что “умерший никуда не спешит”.

Учитывая допускаемые судьей грубые нарушения закона – недобросовестное и неполноценное выполнение им своих должностных обязанностей, проявление неуважительного отношения к участникам судебного процесса, нежелание рассматривать дело в разумные сроки, проявление пристрастного отношения к подсудимому и стороне защиты, адвокаты считают недопустимым дальнейшее участие судьи Бекташяна в этом судебном процессе.

Сразу после получения ходатайства судья, сославшись на отсутствие переводчика, отложил заседание назавтра, хотя до начала заседания переводчик предупредил о том, что находится в соседнем зале и через несколько минут присоединится к участникам заседания. Несмотря на это, суд сразу же покинул зал заседаний.