Воскресенье, 12 августа
Криминал Право

Адвокаты сигнализируют: судья Бекташян проявляет неуважительное отношение к стороне защиты



На судебном процессе по делу обвиняемого в создании в ЗАО “АрменТел” нелегального канала связи бывшего директора Технического блока компании, гражданина России Владимира Сачкова возник конфликт.

По словам Сачкова, на вчерашнем судебном заседании судья Армен Бекташян позволил себе оскорбительные выражения в адрес адвокатов, в частности в адрес Армена Багдасаряна.

Открывая заседание, Бекташян заявил, что суду не было представлено вещественное доказательство, и прокурор предложил обсудить ходатайство о его исключении из ряда доказательств стороны защиты. Ходатайство обосновывалось тем, что суд бездействует, вследствие чего нарушаются права обвиняемого Сачкова. Это вызвало возмущение судьи, и он в разговворе с адвокатом позволил себе оскорбительные выражения в его адрес.

Второй адвокат Сачкова, Нарине Рштуни, вчера передала в офис судьи заявление с просьбой предоставить до окончания рабочего дня протокол судебного заседания с целью составления ходатайства к сегодняшнему заседанию. К концу рабочего дня Нарине Рштуни позвонила в офис Бекташяна, где сообщили, что как только диск будет готовв, его пришлют адвокату. Сегодня за 50 минут до начала судебного заседания адвокат получила записку о том, что из-за неполадок в программе “Фемида” аудиозапись судебного заседания отсутствует.

На сегодняшнем заседании Нарине Рштуни представила ходатайство о самоотводе судьи, отметив, что судья проявляет пристрастное отношение к подсудимому и его защитникам. Адвокат вновь напомнила о том, что из 92 судебных заседаний, которые были назначены в период с ноября 2015 г. по сей день, состоялись 34, а за последние шесть месяцев состоялись шесть заседаний, из которых лишь на одном было проведено исследование доказательства. Остальные заседания откладывались с той мотивировкой, что доказательства не были доставлены в суд или судья не принял меры к исследованию вещественного доказательства.

Нарине Рштуни отметила, что на вчерашнем заседании судья вместо рассмотрения ходатайства позволил себе неподобающие суду выражения в адрес стороны защиты.

По словам адвоката, Армен Бекташян с необоснованными мотивировками не рассматривает ходатайства защитников. В частности, в декабре 2017 г. судья не стал обсуждать ходатайство о том, чтобы в перерывах между судебными  заседаниями разрешить Сачкову уехать в Россию или Беларусь повидаться с членами своей семьи. У Сачкова пожилые больные родители, которые не могут приехать в Армению, между тем сына они не видели более четырех лет.

Умышленно не было рассмотрено ходатайство подсудимого об участии в похоронах брата матери в Беларуси, а затем его другое ходатайство об участии хотя бы в сороквинах своего дяди. Кроме того, на одном из судебных заседаний судья позволил себе оскорбительное для В.Сачкова выражение в адрес его покойного родственника, заявив, что “умерший никуда не спешит”.

Учитывая допускаемые судьей грубые нарушения закона – недобросовестное и неполноценное выполнение им своих должностных обязанностей, проявление неуважительного отношения к участникам судебного процесса, нежелание рассматривать дело в разумные сроки, проявление пристрастного отношения к подсудимому и стороне защиты, адвокаты считают недопустимым дальнейшее участие судьи Бекташяна в этом судебном процессе.

Сразу после получения ходатайства судья, сославшись на отсутствие переводчика, отложил заседание назавтра, хотя до начала заседания переводчик предупредил о том, что находится в соседнем зале и через несколько минут присоединится к участникам заседания. Несмотря на это, суд сразу же покинул зал заседаний.


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Комментарии (2)
1. Տ. Մարգարյան17:26 - 25 июля, 2018
դատավոր Բեկթաշյանը իր պարտականություններին վերաբերվում է ինչպես հոբիի. դատական նիստերը նշանակվում են վեց ամիս ընդմիջումներով, բայց, առանց պատճառաբանությունների, պարզապես տեղի չեն ունենում: Այս մարդու գործելաոճը անքննելի է, ինքը որևէ մեկին հաշվետու չէ, բայց ակնհայտորեն ուզում է թոշակի գնալ, ու այդ կերպ է ուզում իր նպատակին հասնել: Դատարանը բուտկա չէ, երբ ուզենաս փակես, դատավորի պաշտոնն էլ տուրիստի զբաղմունք չէ, երբ հավեսդ փախնի, գործի չգաս: Եթե չես ուզում աշխատել, դիմում գրի...
2. Կարեն22:22 - 25 июля, 2018
Էս ինչ ձեռ-առնոցա։ "․․․Ձայնագրությունը բացակայում է տեխնիկական խափանման պատճառով․․․" Գնացեք էս տեսակ լոլոները ձեր տատերին ու պապերին պատմեք, կարողա դեռ որպես հեքյաթ հավատան։ Տեխնիկական միջոցները ցավոք սրտի դատարանի աշխատողնեչից զգալիորեն լավ են աշխատում համոզված եմ։ Իսկ էս դատավորին ժամանակն է եկել քամակին մի լավ տալու։ Պետք է մտցնել հանրային հսկողություն դատարանների համակարգի աշխատանքի մեջ։ Եվ տեխնիկական միջոցների ծրագրավորման մեջ էլ ամբողջական աուդիտի համակարգ է պետք, որ ճիշտ իրենց պետք եղած ժամանակահատվածի տվիալներն ու ձայնագրություները հրաշքի շնորհիվ չանհետանան։
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