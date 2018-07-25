Один день с КОМАНДИРОМ

С возрастом приходит понимание, что нельзя ехать на войну в надежде снять фотографический шедевр. Шедевры лучше снимать в студии. На войне хорошо, когда ничего не происходит, и снимать приходится рутину. Окопы укрепляют, бревна носят, водопровод чинят, кашу едят, пьют кофе, рассказывают анекдоты из мирной жизни..

Этот день для солдат был немного особенный: на позиции приехали журналисты. Даже не журналисты, а две красивые журналистки.

Но, все по порядку.

Все началось с того, что на сайте HETQ прочитал объявление о том, что МО Арцаха приглашает журналистов посетить Арцах, ознакомиться с армейской жизнью и рассказать в своих публикациях об Армии обороны.

Напросился, записался.

Приехали, разбились на группы. Каждая группа выбрала себе место для работы.

По старой памяти, я попросил отвезти меня на север. Два года назад снимал там, в апреле 2016го.

В группе нас было трое: Ани Варданян, Лилиан Галстян и ваш покорный слуга.

Приехали в расположение Н-ской части. Дальше нас повез командир.

Но, прежде, чем выехать, командир попросил нас подождать немного, пока он не подпишет военные билеты солдатам, которые должны были демобилизоваться в этот день. «Начштаба должен был подписывать, но он заболел», - объяснил он.

Если бы я заранее, из Еревана, договорился о том, чтобы попасть в этот момент в его кабинет, то, наверняка, что то пошло бы не так, и я пропустил бы такую съемку. Но, мы были в его кабинете и с удовольствием наблюдали этот радостный для солдат момент.

После того, как ребята стали «гражданскими», мы сели в машину.

Наконец, мы выехали. Командир вел машину. Ани спросила его: « Разве вам не полагается водитель?»

-Полагается, но он заболел и я отправил его в госпиталь. Сегодня он демобилизуется . Прямо из госпиталя. Я отправил его документы туда, чтоб он не возвращался в часть, не терял времени».

Я стал внимательно присматриваться к Командиру. Не каждый день встретишь полковника, который молча делает работу своих подчиненных, не выражая при этом никакого недовольства.

В пути встретились однополчане Командира по Первой Арцахской войне. Он долго отказывался от приглашения друзей, сославшись на занятость. В конце концов, пообещал приехать в Аскеран, где воевал в 90х.

По дороге мы остановились около ахпюра. Командир угостил девушек холодной родниковой водой. Затем стал собирать оставленный кем то мусор.. Подошли крестьяне, которые собирались перекусить в беседке около родника. Командир обратился к одному из них с просьбой:

-Пожалуйста, после уберите за собой, не оставляйте мусор.

Те клятвенно заверили Командира, что так и сделают. Когда мы ехали обратно, Командир кинул взгляд на ахпюр. Там было все убрано и чисто. Местные крестьяне любят и уважают Командира.

Время от времени к из леса появлялись солдаты, подбегали к обочине и отдавали честь Командиру. Командир каждый раз, завидя солдата, останавливал машину, прерывал доклад, здоровался за руку и тихо расспрашивал о службе. Я с трудом расслышал, что Командир спрашивал солдат о «новеньких». Оказалось, «новенькие», - это отслужившие полгода солдаты, которые сегодня впервые вышли на боевое дежурство. 6 месяцев они проходили обучение в части. На передовую никогда не посылают необученных солдат.

Ответами своих солдат Командир был доволен.

По дороге мы встретили солдат, которые укрепляли окопы и блиндажи.

Командир оставался около машины, дав нам возможность пообщаться с солдатами наедине. Позже он объяснил: «я не хотел, чтобы мое присутствие сковывало бы парней».

Приехав в расположение части, мы попали на обед.

После обеда я поснимал в курилке.

Меня интересовали солдаты, которые приехали в Армению из России. Специально, чтобы служить в рядах Вооруженных Силах. Оказалось, что в части служат ребята не только из России, но и парень, родители которого живут в Испании.

Новобранцы из России. Слева направо: Арутюнян Арман, Варданян Андрюш, Катунян Погос.

Рудик Аветисян. Приехал служить из России. В декабре увольняется в запас.

Асатрян Валерий прослужил 1,5 года. Когда он приехал служить в Армению из России, он не знал армянского языка. Теперь он говорит и пишет по-армянски свободно.

-Главное, я думаю по-армянски, -сказал он.

Я подумал, когда он не мог говорить по-армянски, даже тогда он думал на майрени. Иначе, бы не приехал на Родину.

Мы поехали дальше. На одном из постов пообщались с ребятами. Командир, как и в прошлый раз не отошел от машины.

Я был в шоке, когда ребята вытащили из глубин блиндажа коробку конфет и принялись угощать девушек-журналистов. Наверное, специально держали для такого случая.

На обратном пути настроение Командира поднялось. Он остановил машину, собрал ежевику и начал угощать журналисток.

Потом была еще остановка. На сей раз он собрал душистую траву, аромат которой сопровождал нас весь обратный путь. Остановившись в расположении части, Командир заварил чудесный чай, которым угостил нас.

Поверьте, ничего вкуснее я не пил в своей жизни.

Почему я начал текст словами о войне?

А как еще можно назвать ситуацию, когда две вооруженные армии сидят в окопах друг против друга? Иногда на расстоянии 30 метров.

Разве это не позиционная война? Дай бог, чтобы ничего не происходило. Буду снимать рутинную службу. Не надо мне «шедевров»..

P.S. Когда мы вернулись в степанакертский Штаб, Полковник Асратян со смехом рассказал, что наши разведчики сообщили: у противника сегодня была объявлена Готовность номер 1.

Наши перемещения по постам были восприняты противником, как подготовка к

крупномасштабной операции..

У страха глаза велики..