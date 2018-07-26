Видеозапись допроса Роберта Кочаряна не будет предана огласке – начальник ССС

Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян не пожелал сообщить, кто будет вести допрос второго президента РА Роберта Кочаряна.

До начала сегодняшнего заседания правительства Хачатрян ответил на несколько вопросов, заверив, что никакой тайны в неразглашении имени следователя нет.

“Это один из следователей нашей Службы. Мы просто ограждаем его от излишнего внимания”,- сказал начальник ССС.

Напомним, что сегодня ожидается допрос Роберта Кочаряна в качестве свидетеля по делу о событиях 1 марта 2008 г.

На вопрос, будет ли сделана видеозапись допроса, Сасун Хачатрян сказал: “Решение о видеозаписи принимает осуществляющий производство орган. И видеозапись является составной частью следственного действия. Если даже допрос записывается на видео, это не значит, что видеозапись должна быть предана огласке. Она прилагается к делу как составная часть”.