Правительство предоставило льготы компании сыновей Вардана Арутюняна

Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение предоставить две льготы компании “Грин фармер”, принадлежащей сыновьям бывшего начальника Комитета госдоходов Вардана Арутюняна.

Одна льгота предусматривает освобождение компании от таможенной пошлины на импорт используемых сельском хозяйстве 133 названий товаров на сумму 660 млн драмов. Эти товары компания собирается импортировать из Италии.

Вторая льгота предусматривает отложить на три года уплату НДС. В период с 20 июля 2018 г. по 31 августа 2019 г. компания “Грин фармер” поставит в Армению товары, а налог на добавленную стоимость начнет выплачивать через три года.

Как сообщил министр экомического развития и инвестиций Арцвик Минасян, импортируемое компанией оборудование будет использовано в процессе создания интенсивных садов в общине Ерасх Араратской области. За три года компания планирует создать 150 рабочих мест со средней зарплатой 120 тыс. драмов.

Премьер-министр Никол Пашинян выразил надежду, что обещанные инвестиции осуществлены и служат своей цели.

Согласно госреестру юридических лиц, сыновьям бывшего председателя КГД – 21-летнему Генрику Арутюняну и 22-летнему Рубену Арутюняну – принадлежат по 17% акций. Владельцем остальных 66% акций является Арман Абрамян.