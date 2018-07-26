Никол Пашинян: “Изучение вопросов службы в армии сыновей высокопоставленных должностных лиц будет проводиться в полном объеме”

Министр обороны Давид Тоноян на состоявшемся сегодня заседании правительства предложил продлить летний призыв до 11 августа включительно. По словам главы Минобороны, необходимость в принятии такого решения обусловлена прохождением медицинского обследования подлежащих призыву граждан, а также полноценной организацией процесса отсрочки для не завершивших общеобразовательное обучение лиц 18-летнего возраста.

В связи с обсуждением этого вопроса премьер-министр Никол Пашинян коснулся службы в армии сыновей высокопоставленных должностных лиц.

“По вопросу срочной службы в армии сыновей высокопоставленных должностных лиц состоялось публичное обсуждение с целью выяснить, было проведено изучение этой темы или нет. Хочу сказать, что эта тема изучалась и полицией, и Генпрокуратурой, и Службой национальной безопасности. Мы должны получить вызывающие доверие ответы на эти вопросы. Данный процесс не может ограничиваться рамками одного призыва. Изучение будет проводиться в полном объеме”,- заявил Никол Пашинян.

Напомним, что ранее пресс-секретарь премьера Арман Егоян, отвечая на вопрос Hetq.am, заверил, что законность оснований освобождения от обязательной воинской службы бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц и их сыновей проверяется.

“Я с сожалением говорю о том, что в процессе призыва в армию, по предварительным данным, все еще допускаются злоупотребления. Удивительно, что в нашей стране, которая находится в подобной ситуации, должностные лица могут допускать такие злоупотребления. Это позор. Мы будем продолжать последовательную работу по искоренению всех злоупотреблений”,- заявил Пашинян.