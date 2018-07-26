Премьер поручил отвечать на письма граждан в установленные законом сроки

Премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства поручил министрам, руководителям государственных органов, губернаторам, а также руководителям независимых госорганов как минимум раз в месяц проводить прием граждан.

“После 8 мая поток писем в правительство достиг беспрецедентных масштабов, и мы столкнулись с проблемой повышения эффективности процесса их обработки”,- сказал Никол Пашинян. Премьер поручил своей администрации тщательно изучать поступающие заявления и отвечать гражданам в установленные законом сроки.

Вместе с тем, по словам Пашиняна, во многих случаях граждане получают стандартные, ничего не означающие ответы. Эта проблема должна быть решена как можно скорее, подчеркнул глава правительства.

Министр образования и науки Араик Арутюнян обратил внимание на то обстоятельство, что свои письма граждане присылают и в правительство, и в министерство, что создает проблемы. А.Арутюбнян также отметил, что если раньше ведомство получало 50-70 писем в день, то сейчас – 300-500.

“Читайте и отвечайте в установленные сроки”,- с улыбкой сказал премьер.