Точная информация о допросе Роберта Кочаряна отсутствует

Точной информации о допросе второго президента Армении Роберта Кочаряна пока нет. В беседе с Hetq.am пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сказала, что не может предоставить сведения о времени проведения допроса, так как “Роберт Кочарян является лицом, подлежащим особой охране”, и, исходя из необходимости обеспечения его безопасности, конкретная информация о времени проведения его допроса не может быть предоставлена.

Сегодня утром начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян не сообщил журналистам, кто будет проводить допрос второго президента РА.

Напомним, что в рамках дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване сегодня должен состояться допрос Роберта Кочаряна в статусе свидетеля.