На одной из позиций на восточном участке арцахской границы

Hetq.am на несколько часов отправился в гости к военнослужащим, несущим боевое дежурство на восточном участке границы Арцаха. На позициях знали о моем приезде и решили, что я должна пообедать с ними. Дежурным в этот день был рядовой Ваан Мовсисян, он и взял на себя “почетную обязанность” накрыть на стол.

Ваан из города Армавира. До призыва в армию учился на факультете бухгалтерского учета Государственного экономического университета Армении. Со второго курса был призван на обязательную военную службу. Ваан решил после демобилизации продолжить учебу, чтобы работать по специальности.

На службу не жалуется, считает, что она полезна в первую очередь с точки зрения приобретения новых друзей. Между сослуживцами бывают ссоры, но он это тоже нормально, говорит Ваан.

“Между живущими на нескольких квадратных метрах семью-восемью парнями невозможно, чтобы не было конфликтов. Но мы стараемся правильно оценивать любую проблему, чтобы дело не доходило до драк”,- отметил Ваан.

На вопрос, есть ли у него подруга, парень, широко улыбнувшись, сказал, что есть любимая девушка, но он не просил ее дождаться его из армии, так как знает, что она все равно будет ждать.

Сослуживцы Ваана не захотели говорить перед камерой, сослались на то, что Ваан сам все расскажет.

Старший на позиции показывает укрытие, знакомит с работой наблюдателей, которые дежурят каждые два часа. Позиция обеспечена камерами ночного видения и приборами постоянного наблюдения, с помощью которых можно следить за всеми перемещениями противника.

После апрельской войны такие приборы появились практически на всех позициях. Когда мы находились в кабинете командира района, он на компьютере отслеживал ситуацию во всем регионе. А командующему Армией обороны видны все данные о перемещениях противника на всех направлениях АО.

Первое, что мне бросилось в глаза на позиции, был опознавательный знак “Зона курения”. Здесь ребята обедают, пьют кофе. Вс территория озеленена, чтобы не привлекать внимания, и за счет этого действительн напоминает кафе.

С соседней позиции связались, чтобы уточнить вопросы, касающиеся наблюдения. Оказалось, что мои собеседники дружат с ребятами с соседней позиции, и если кофе, чай или другие необходимые продукты заканчиваются раньше предусмотренного времени, они всегда обращаются за помощью к соседям.

Каждый день на позицию приезжает машина, которая доставляет хлеб, другие продукты питания – сливочное и растительное масло, сыр.

Дорога к соседней позиции не используется, так как просматривается противником, который часто стреляет в направлении проезжающих здесь машин. Поэтому ребята получают также хлеб, предусмотренный для соседей.

Мы провожаем машину, доставиввшую хлеб, а спустя час прибывает цистерна с водой. Солдаты собирают предусмотренную для них воду в тары.

Еще через несколько минут приезжают за мной. Мы желаем друг другу удачи. Перед отъездом Ваан в шутку спросил: “А вопрос моего отпуска будет решен?”