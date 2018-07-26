Следственные действия с участием Роберта Кочаряна завершились

В Специальной следственной службе завершились следственные действия с участием второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом Hetq.am сообщила прессс-секретарь ССС Марина Оганджанян. По словам пресс-секретаря, подробности ходf действий будут представлены позже.

М.Оганджанян также сообщила, что следственные действия по части генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова продолжаются. Несколько часов назад в ССС явился Юрий Хачатуров, который с 21 марта 2000 г. по апрель 2008 г. занимал должность заместителя министра обороны РА.

Напомним, что Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров были приглашены в качестве свидетелей в ССС в рамках дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване.