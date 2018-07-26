На основании удовлетворительного сопоставления доказательств, полученных ходе предварительного следствия по расследуемому в Специальной следственной службе уголовному делу о событиях, которые происходили 1-2 марта 2008 г. в Ереване, 26 июля 2018 г. экс-президенту Республики Армения Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Об этом сообщает Специальная следственная служба.

В тот же день в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана было представлено ходатайство о применении к Роберту Кочаряну ареста в качестве меры пресечения.