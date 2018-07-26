Воскресенье, 12 августа
Криминал Право

Роберту Кочаряну предъявлено обвинение



На основании удовлетворительного сопоставления доказательств, полученных ходе предварительного следствия по расследуемому в Специальной следственной службе уголовному делу о событиях, которые происходили 1-2 марта 2008 г. в Ереване, 26 июля 2018 г. экс-президенту Республики Армения Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. Об этом сообщает Специальная следственная служба.

В тот же день в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана было представлено ходатайство о применении к Роберту Кочаряну ареста в качестве меры пресечения.


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Комментарии (12)
1. Արթուր01:46 - 27 июля, 2018
Երբ համացանցում պատահական դիտեցի Ռ քոչարյանի հարցազրույցից մի հատվածում շատ Զարմացա որտեղ նա ոգեվորված իր իշխանության ժամանակ հայաստանի տնտեսության աճը ու այնպես էր հպարտանում կարծես հայաստանը Շվեյցարիա է սարքել ու հիմա հպարտանում է գուցե մի մեծ բան է արել իր ու իր շրջապատի համար բայց ոչ հասարակ ժողովուրդի համար երբ մինջ օրս կրում ենք իր ու Սերժի թալանի բեռը քթներից պետքա բերել ու ոչմիայն մարտի 1 ի գործով այլ այն անկուշտության թալանի ու երկիրը իրենցով սարգելու համար պետքա նստցնել կյանքի մինչև վերջը սովի ու քաղցի մեջ որպեսի զգան հասարակ ժողովրդի տառապանքը թեչը կուշտ ստամոքսով մարդը աղքատ մարդու տառապանքը չի պատկերացնի դուխով հուպ տալ է պետք ։
2. Վաչե06:14 - 27 июля, 2018
Մարտի 1-ի գործին զուգահեռ անհապաղ պետք է սկսել հոկտեմբերի 27-ի գործի քննությունը, որի դեպքում Ռ․ Քոչարյանի կողմից իշխանության յուրացումը առավել ակներև է։ այսպիսով անցած 20 տարիների ընթացքում Ռ․ Քոչարյանը և իր հետևորդները անկաշկանդ թալանել են Հայաստանը և այդ թալանի արդյունքները վայելել են նրանց ողջ գերդաստանը ։ Ուստի արդարադատությունից չպետք է խուսափեն նաև թալանից օգտվողները։
3. mahmouzian07:56 - 27 июля, 2018
and about the money that he help invest for Kerkorian. road school housing etc etc .he belong in jail with serz and the rest of the crooks
4. Սուրեն Պետրոսյան08:09 - 27 июля, 2018
Այսօր` կկալանավորեն, վաղը՝ գրավի դիմաց կազատեն, մյուս օրը՝ փաստերի, ապացույցների բացակայության պատճառով գործը կփակեն
5. Amalia09:09 - 27 июля, 2018
Ով է այն տղամարդը....
6. wise advice 15:30 - 27 июля, 2018
То есть Никол - человек реально попадающий под эту статью, судит бывшего президента пришедшего к власти в результате проведения выборов которые признали европейские наблюдатели. Можно только с уверенностью сказать - что в результате этих действий Никол ставит себя самого вне закона)))) Армяне опомнитесь пока не поздно - пока Никол не вверг Армению в хаос.
7. wise advise 15:51 - 27 июля, 2018
Guys you keep saying about freedom of speech and so on, in reality it is worse case of censoring - your country in that case doomed ))))))
8. Վարազ Սյունի17:56 - 27 июля, 2018
Գող՝ սիրտը դող: Դաշնակներն էլ (հհկ-ի նման) ոտ ու ձեռ են ընկել,որովհետև դաշնակնե՛րն էլ 2008 թ.մարտի 1-ի արյունոտ իշխանազավթումի՛ց հետո կանգնել են Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին (կոալիցիա): Դաշնակցական «Երկիր մեդիայի» սարքո՛վի «հարցազրույցի» ժամանակ այնպիսի հարցեր են տալիս,որ «անմեղ» Քոչարյանը ջրից չոր պլստա:Երիտթուրքերի իշխանության գալուն ֆինանսավորած, առաջին հանրապետությունը բոլշևիկներին հանձնա՛ծ ու ամենաշատ ԱՍԱԼԱ-ի մարտիկներ սպանած Դաշնակցությունը՝ որպես կառույց, միայն մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ ամե՛ն գնով ծառայել կուսակցությա՛ն շահին: Վերջին 100 տարին սա ապացուցե՛լ է:
9. ED23:36 - 27 июля, 2018
For the March 1-2, 2008 events ( crime , a big tragedy ) are all three former presidents as well he head of the continental court responsible . Unfortunately, our first Presiden Levon had the same “problems” and disagreements with Vazken Manukyn back in 90s!! Is this not strange! Dirty personal issues and games ! Both Levon as well Sezjik were a failure and very bad presidents ! Robert K. was not a good prime minster at all , but ONE thing can be said for sure and there should be no doubt about this Robert K (like Monte and Vasgen Sarkissiyan) is/was a real and strong military commander and later the right person to deal with the criminal and fascist politicians in Baku ! If Robert K. were defense minter or President be sure the issue of Nachjevan were solved long tome ago as well the “issue of transportation and blocked “ …. I hope the new authorities won't forget our national interests and they wont go for revenge and so on . The new government should better fight the corruption , prevent abuse of power , and finally be preapared to deal with the issue of Nachijevan ...
10. Kevork21:25 - 28 июля, 2018
It's funny though, how come number two (Kocharyan) is arrested before number one (LTP)? This raises the suspicion that Pashinyan is working with LTP, in which case, this arrest is politically motivated as suggested by Kocharyan.
11. Hagop01:59 - 1 августа, 2018
Does anyone know if the relationship between Pashinyan and LTP is friendly and on a high level, or is it just formality? The answer to that will explain a lot of things that are happening.
12. Ed12:30 - 3 августа, 2018
Pashinyan wont allow LTP to steal his career and leadership - Still I think we shoul have some respect for our Ex presidents as long as they behave theself ...there is a read line-- I did NOT like Nicok Pashinyan back in 2008 at all since I didn't like what LYP was doing and what LTP was into back in2008 ...Today, this is not the Pashinyan of 2008 any more. I would say Nicol has made a lot of experience and he wont allow himself to be "controlled” by LTP One should not forget, as LPT was declared the winner back in 90s and Vazgen Manukyan was not ready to accept the results, LTP did call the army for help (I think Seje S. was the defense minster at that time ) , ONLY at that time Vazgen Manukyan – Like All Gore in US- was gave up and there were no dead people !! Pashinyan won't allow LTP to steal his career, his victory and strong leadership
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