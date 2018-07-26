Идет судебное заседание по вопросу ареста Роберта Кочаряна

В суде общей юрисдикции города Еревана проходит заседание по вопросу ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна. Адвокат Кочаряна Арам Орбелян сообщил журналисту радио “Свобода”, что повестка была получена ими за полчаса до начала судебного заседания. Сам Роберт Кочарян не был оповещен о проведении заседания. Адвокаты сказали, что хотят добиться отсрочки судебного заседания.

Напомним, что Специальная следственная служба распространила сообщение, в котором говорится, что экс-президенту РА Роберту Кочаряну выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами. В сообщении отмечается, что в суд общей юрисдикции города Еревана подано ходатайство о применении к Роберту Кочаряну ареста в качестве меры пресечения.

Несколько часов назад Роберт Кочарян участвовал в следственных действиях в Специальной следственной службе. Экс-президент РА не объявлен в розыск. В ССС он был приглашен в статусе свидетеля.