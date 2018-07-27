Роберт Кочарян не явился на заседание, на котором рассматривалось ходатайство о его аресте

Проходившее в суде общей юрисдикции столичного муниципалитета Шенгавит заседание, на котором рассматривалось ходатайство об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна, было отложено. Кочарян не явился в суд.

Как отметил адвокат Рубен Саакян, экс-президент не избегает явки на заседание, просто повестка должна быть отправлена надлежащим образом.

Напомним, что 26 июля Кочарян участвовал в следственных действиях в Специальной следственной службе, после чего ССС распространила сообщение о том, что экс-президенту предъявлено обвиенние по ч.1 ст.300.1 УК РА – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет.

В интервью телекомпании “Еркир медиа” Роберт Кочарян сказал, что предъявленное ему обвинение сфабриковано и имеет политический подтекст. “Я никогда не думал, что в нашей действительно можно сфабриковать дело по фактам, которые очевидны, которые полностю укладыаются в рамки законодательства и Конституции”,- заявил второй президент РА.

В ходе интервью Роберт Кочарян сообщил, что его вызвали в Специальную следственную службу в качестве свидетеля, но уже в ССС его статус изменили и предъявили обвинение.

По словам адвоката Арама Орбеляна, Р.Кочарян не может быть привлечен к уголовной ответственности, так как, согласно ст.140 Конституции, глава государстве обладает неприкосновенностью, и на время выполнения своих полномочий, и после этого он не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, вытекающие из его статуса.

Адвокат Рубен Саакян сообщил, что заседание будет продолжено утром в 11.00.