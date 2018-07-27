На заседание по вопросу ареста Роберта Кочаряна явились его адвокаты

Сегодня в суде общей юрисдикции столичного муниципалитета Шенгавит возобновилось отложенное вчера ночью заседание по вопросу применения к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну ареста в качестве меры пресечения.

Напомним, что на основе доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, которое расследуется в Специальной следственной службе, Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Адвокат Кочаряна Рубен Саакян вчера в интервью радио “Свобода” сообщил, что Роберт Кочарян не явился на заседание, так как не был надлежащим образом оповещен. По словам адвоката, заседание будет продолжено завтра в 11.00.

Несколько минут назад в суд прибыли адвокаты, однако пока неясно, находится Р.Кочарян в зале заседаний или нет.