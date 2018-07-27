Роберт Кочарян находится в суде

Судебное заседание по вопросу ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна продолжается. Заседание проходит при закрытых дверях. Кочарян, по всей видимости, зашел в здание суда через запасной вход. После прихода второго президента в суд никто из его адвокатов не выходил из зала заседаний и не общался с журналистами.

В своем вчерашнем интервью телекомпании “Еркир медиа” Кочарян отметил, что не признает предъявленное ему обвинение, поскольку оно “сфабриковано”, а в отношении него осуществляется “политическая вендетта”.

Напомним, что в рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта в Ереване вчера в Специальной следственной службе Роберту Кочаряну было выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.