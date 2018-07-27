Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по делу о событиях 1-2 марта 2008 года

На основе удовлетворительного сопоставления доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по расследуемому в Специальной следственной службе уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 г. в Ереване, 26 июля 2018 г. генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА – свержение конституционного строя Республики Армения путем предварительного сговора с другими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ССС.

Напомним, что 1 марта 2008 г. Хачатуров был заместителем министра обороны РА.

Следователем представлено ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана об избрании в отношении Юрия Хачатурова ареста в качестве меры пресечения.

Примечание: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА порядке – вступившим в законную силу судебным приговором.