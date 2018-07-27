Армен Геворкян допрошен в рамках дела о событиях 1-2 марта 2008 года

Информация о том, в каком статусе был допрошен А.Геворкян, отсутствует

Бывший вице-премьер Армен Геворкян дважды приглашался в Специальную следственную службу для допроса в рамках дела о событиях 1-2 марта 2008 г. в Ереване. Об этом Hetq.am сообщили в ССС.

При этом не уточняется, в каком статусе допрашивался бывший вице-премьер. Отметим, что с июня 2007 г. по апрель 2008 г. Армен Геворкян занимал должность секретаря Совета национальной безопасности.

Вчера в ССС был допрошен и бывший заместитель министра обороны, генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Немногим ранее ему было предъявлено обвинение, а следователь представил ходатайство об аресте Хачатурова.