Воскресенье, 12 августа
Суд ՕбществоПраво

Юрий Хаачатуров не признает выдвинутое ему обвинение



Только что в суд общей юрисдикции столичного муниципалитета Шенгавит пришел генеральный секретарь ОДКБ, бывший заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров.

Напомним, что несколько часов назад Специальная следственная служба распространила сообщение о том, что в рамках дела о событиях 1-2 марта 2008 г. Хачатурову было предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Юрий Хачатуров заявил, не признает выдвинутое ему обвинение.

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