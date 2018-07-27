В Санкт-Петербурге состоялась встреча Никола Пашиняна и Дмитрия Медведева

В рамках Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.



“Уважаемый Никол Воваевич, рад продолжить встречу с Вами, мы недавно встретились во время футбола. Сегодня во время пятичасовой дискуссии в рамках Евразийского межправительственного совета нам удалось успешно обсудить не только проблемы нашего союза, но и вопросы двусторонней повестки дня, потому что всегда есть что обсудить”, - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Никол Пашинян сказал: “Уважаемый Дмитрий Анатольевич, приятно иметь такую возможность. Я считаю, что в контексте особенностей нынешней ситуации в Армении и наших отношений в целом такие частые встречи являются полезными, так как они дают возможность обсудить все нюансы в двусторонних отношениях и те вопросы, которые существуют, те вопросы, которые могут существовать, и даже те вопросы, которые не существуют, но о них почему-то много говорят.



На практике эти вопросы не существуют, и думаю, что я многократно говорил о том, что стратегия и общая идея наших отношений понятны, здесь не так много места для обсуждений. Я думаю, что в наших отношениях очень полезны эти встречи, чтобы обсуждать вопросы того, как поднять на новый уровень наши отношения. Я думаю, что и Москва, и Ереван искренне в этом заинтересованы, и я рад тому, что в течение последних двух с половиной месяцев я имел неоднократную возможность обсудить все эти вопросы. Для меня очевидно, что наши отношения развиваются очень продуктивно и эффективно, и у меня практически нет сомнений, что этот дух не только продолжится, но и станет более эффективным”.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с армяно-российскими стратегическими отношениями, в том числе развитием экономического сотрудничества, коснулись осуществляемых в разных сферах экономики совместных программ и будущих планов. Никол Пашинян и Дмитрий Медведев подчеркнули важность расширения объемов двустороннего товарооборота и затронули вопросы расширения сотрудничества в различных сферах. Собеседники, в частности, подчеркнули важность расширения сотрудничества в рамках ЕАЭС.