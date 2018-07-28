Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован. Решение огласил судья Ваче Маргарян в суде общей юрисдикции столичного муниципалитета Шенгавит.

Ходатайство о заключении под стражу Кочаряна сегодня обсуждалось около семи часов, после чего был объявлен перерыв для оглашения решения в 23.30.

Напомним, что в суде муниципалитета Шенгавит рассматривался вопрос ареста экс-президента.

В этом же суде рассматривается ходатайство об аресте генерального секретаря ОДКБ, бывшего заместителя министра обороны РА Юрия Хачатурова.

Р.Кочаряну и Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ст.300.1 – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с группой лиц, что предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Кочарян и Хачатуров не признают себя виновными. В интервью телекомпании “Еркир медиа” Роберт Кочарян отметил, что обвинение “сфабриковано”. Второй президент и бывший замминистра обороны вчера были приглашены в Специальную следственную службу в статусе свидетелей, однако им было предъявлено обвинение, после чего орган предварительного следствия представил в суд ходатайство об аресте.

Решение об аресте Юрия Хачатурова будет оглашено в 00.30.