Воскресенье, 12 августа
Политика

Роберт Кочарян арестован



Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован. Решение огласил судья  Ваче Маргарян в суде общей юрисдикции столичного муниципалитета Шенгавит.

Ходатайство о заключении под стражу Кочаряна сегодня обсуждалось около семи часов, после чего был объявлен перерыв для оглашения решения в 23.30.

Напомним, что в суде муниципалитета Шенгавит рассматривался вопрос ареста экс-президента.

В этом же суде рассматривается ходатайство об аресте генерального секретаря ОДКБ, бывшего заместителя министра обороны РА Юрия Хачатурова.

Р.Кочаряну и Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ст.300.1 – свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с группой лиц, что предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Кочарян и Хачатуров не признают себя виновными. В интервью телекомпании “Еркир медиа” Роберт Кочарян отметил, что обвинение “сфабриковано”. Второй президент и бывший замминистра обороны вчера были приглашены в Специальную следственную службу в статусе свидетелей, однако им было предъявлено обвинение, после чего орган предварительного следствия представил в суд ходатайство об аресте.

Решение об аресте Юрия Хачатурова будет оглашено в 00.30.

 


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Комментарии (3)
1. Լուսիկ01:42 - 28 июля, 2018
Աստված թող ների, որ չեմ կարողանում զսպել ուրախությունս:
2. Մինաս16:11 - 28 июля, 2018
Հիշեցնենք, Հիշեցնենք, Հիշեցնենք--------Մարդ քանի՞ անգամ պետք է կարդալ այս ոչ-լրագրողական արտահայտությունը։ Այս ավելորդությունից մեկընդմիշտ այլեւս ձերբազատվե՛ք
3. Վաչե05:02 - 29 июля, 2018
Երբ 15 օր առաջ Քոչարյանին կանչում էին հարցաքննության վկայի կարգավիճակով, նա չբարեհաճեց ներկայանալ, իր փոխարեն մեյդան գցելով իր մանգլավիկին։ Իսկ այդ օրերի ընթացքում ՀՔԾ բնականաբար ձեռք է բերել բազմաթիվ նոր փաստեր Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Նրա հարցազրույցը Երկիր Մեդիային լիովին ցույց տվեց իր իրավա֊քաղաքական անգրագիտությունը և ոչ միայն։ Զարմանալ կարելի է, թե մեր երկիրը ինչ՞ աստիճանի է իջել, որ նման բութ գռեհիկը կարողացել է տաս տարի բռնազավթել և թալանել այն։ Նա պետք է մոմ վառի, որ իրեն ցմահ պահեն բանդում, այլ ոչ թե հանձնեն ժողովրդի դատաստանին։
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