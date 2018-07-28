В отношении Юрия Хачатурова применен залог

В отношении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова применена альтернативная мера пресечения – залог в 5 млн драмов. Такое решение было принято судом общей юрисдикции столичного муниципалитета Шенгавит под председательством судьи Давида Балаяна. Явившийся сегодня в суд Хачатуров заявил, что не признает предъявленное ему обвинение.

Напомним, что Юрий Хачатуров и второй президент Армении Роберт Кочарян были приглашены в Специальную следственную службу, где им было предъявлено обвинение по ст.300.1 УК РА. Несколько минут назад суд принял решение удовлетворить ходатайство органа предварительного следствия об аресте второго президента Армении.

Адвокат Хачатурова Мигран Погосян отметил, что залог в отношении его подзащитного признан допустимым.