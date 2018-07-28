Адвокат: “Роберт Кочарян дал лаконичные показания – всего 17-18 строчек”

Решение суда об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна абсолютно незаконно, заявил на брифинге руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

“Это явлное политическое преследование, и это то, что недавно стали называть модным словом “вендетта”. Это личное и политическое сведение счетов, которое не соответствуют правовому полю и не имеет никакого правового обоснования”,- заявил Согомонян.

По словам пресс-секретаря второго президента, все понимают, почему дело получило такой ход: “Уверен, вы понимаете, почему виновным “назначен” Роберт Кочарян. Понимаете, почему с такой скоростью был осуществлен процесс, не имеющий ничего общего с раскрытием дела о десяти погибших во время событий 1 марта. Я сожалею, что чрезвычайно важное для истории Армении дело стало заложником политических целей. И я сожалею, что заявления и действия властей диаметрально отличаются друг от друга”.

Руководитель офиса второго президента заявил, что Кочарян арестован незаконно. “Уголовное дело против него сфабриковано и не имеет отношения к законам РА”, оно нарушает Конституцию, считает Согомонян.

“Мы требуем освободить Роберта Кочаряна, изменить меру пресечения. Мы обжалуем все эти уголовные дела”,- добавил пресс-секретарь.

Адвокат Кочаряна Рубен Саакян отметил, что для них отправной точкой является сообщение Специальной следственной службы, в которой говорится, что Кочарян был приглашен на допрос в ССС.

“Вам решать, совпадают в плане содержания это сообщение и выдвинутое обвинение или нет. Роберту Кочаряну обвинение было выдвинуто 26 июля. Кстати, вы знаете, что он был приглашен в качестве свидетеля, но они сразу же заявили, что его статус изменился, и ему было предъявлено обвинение”,- сказал Саакян.

По словам адвоката, хотя Роберт Кочарян собирался дать подробные показания, но после того, как ему сразу же выдвинули обвинение, он отказался от дачи показаний.

“Роберт Кочарян ознакомился с решением об обвинении, а я – нет, так как он уже заявил, что не будет давать показания. Меня больше не интересовало содержание обвинения. Я решил ознакомиться с ним после того, как выйду оттуда. Честно говоря, я не сомневался в том, что его арестуют. Потом было представлено содержание обвинения, были проведены необходимые судопроизводственные действия. Сперва в комнате находились люди (следователи), несколько человек. Один из них взял лаконичные показания Роберта Кочаряна, всего 17-18 строчек, содержание которых я не стану раскрывать, и вышел из комнаты. Спустя несколько минут он принес решение об избрании меры пресечения. Я думал, что его арестуют, не верил, что отпустят. Они сказали: вот 136 страниц, вот решение из 13 страниц, вы свободны. Мы вышли. Я высказал г-ну Кочаряну свое мнение о том, что завтра, по всей видимости, будет назначено заседание. Я отправился домой, оставил свой портфель и пошел по своим делам. В 21.35 мне была вручена повестка о явке в суд. Заседание было назначено на 22.00. Опасаясь, что заседание могут начать без нас, я отправился в суд. Выяснилось, что Кочаряну повестка не была отправлена. Вы знаете, что он вернулся из Греции в ночь на 26-е июля, принял снотворное и уснул. Повестка ему не была отправлена. Об этом было сказано на судебном заседании”,- сообщил Рубен Саакян.

По словам адвоката, до начала заседания он попросил время на подготовку к судебному заседанию, на ознакомление с содержанием полученных материалов.