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Адвокат: “Роберт Кочарян дал лаконичные показания – всего 17-18 строчек”



Решение суда об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна абсолютно незаконно, заявил на брифинге руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

“Это явлное политическое преследование, и это то, что недавно стали называть модным словом “вендетта”. Это личное и политическое сведение счетов, которое не соответствуют правовому полю и не имеет никакого правового обоснования”,- заявил Согомонян.

По словам пресс-секретаря второго президента, все понимают, почему дело получило такой ход: “Уверен, вы понимаете, почему виновным “назначен” Роберт Кочарян. Понимаете, почему с такой скоростью был осуществлен процесс, не имеющий ничего общего с раскрытием дела о десяти погибших во время событий 1 марта. Я сожалею, что чрезвычайно важное для истории Армении дело стало заложником политических целей. И я сожалею, что заявления и действия властей диаметрально отличаются друг от друга”.

Руководитель офиса второго президента заявил, что Кочарян арестован незаконно. “Уголовное дело против него сфабриковано и не имеет отношения к законам РА”, оно нарушает Конституцию, считает Согомонян.

“Мы требуем освободить Роберта Кочаряна, изменить меру пресечения. Мы обжалуем все эти уголовные дела”,- добавил пресс-секретарь.

Адвокат Кочаряна Рубен Саакян отметил, что для них отправной точкой является сообщение Специальной следственной службы, в которой говорится, что Кочарян был приглашен на допрос в ССС.

“Вам решать, совпадают в плане содержания это сообщение и выдвинутое обвинение или нет. Роберту Кочаряну обвинение было выдвинуто 26 июля. Кстати, вы знаете, что он был приглашен в качестве свидетеля, но они сразу же заявили, что его статус изменился, и ему было предъявлено обвинение”,- сказал Саакян.

По словам адвоката, хотя Роберт Кочарян собирался дать подробные показания, но после того, как ему сразу же выдвинули обвинение, он отказался от дачи показаний.

“Роберт Кочарян ознакомился с решением об обвинении, а я – нет, так как он уже заявил, что не будет давать показания. Меня больше не интересовало содержание обвинения. Я решил ознакомиться с ним после того, как выйду оттуда. Честно говоря, я не сомневался в том, что его арестуют. Потом было представлено содержание обвинения, были проведены необходимые судопроизводственные действия. Сперва в комнате находились люди (следователи), несколько человек. Один из них взял лаконичные показания Роберта Кочаряна, всего 17-18 строчек, содержание которых я не стану раскрывать, и вышел из комнаты. Спустя несколько минут он принес решение об избрании меры пресечения. Я думал, что его арестуют, не верил, что отпустят. Они сказали: вот 136 страниц, вот решение из 13 страниц, вы свободны. Мы вышли. Я высказал г-ну Кочаряну свое мнение о том, что завтра, по всей видимости, будет назначено заседание. Я отправился домой, оставил свой портфель и пошел по своим делам. В 21.35 мне была вручена повестка о явке в суд. Заседание было назначено на 22.00. Опасаясь, что заседание могут начать без нас, я отправился в суд. Выяснилось, что Кочаряну повестка не была отправлена. Вы знаете, что он вернулся из Греции в ночь на 26-е июля, принял снотворное и уснул. Повестка ему не была отправлена. Об этом было сказано на судебном заседании”,- сообщил Рубен Саакян.

По словам адвоката, до начала заседания он попросил время на подготовку к  судебному заседанию, на ознакомление с содержанием полученных материалов.


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Комментарии (2)
1. Մինաս17:33 - 28 июля, 2018
Բոլոր իրավաբաններն անխտիր ելնում են լուռ ու խորապես սխալայն համոզմունքից թե «մարդիկ պետք է ծառայեն գրված օրենքներին»: Ոչ պարոնայք, դա այդպես չէ՝ օրենքները ստեղծվում են մարդկանց հարաբերությունները կարգավորելու եւ նրանց կյանքը հեշտացնելու համար: Այսինքն օրենքն է որ պիտի ծառայի մարդուն եւ ոչ հակառակը: Այս դեպքում ակնհայտ ու անվիճելի է որ 1Օ անմեղ կյանք է խլվել տվյալ անձի նախաձեռնության (կամ սխալի) հետեւանքով: Ուրեմն եթե որեւէ օրենք (կամ իրավաբան) խանգարում է նրան պատասխանատվության ենթարկելու, նշանակում է որ այն պիտանի չէ եւ պիտի ուրիշը կիրառվի:
2. .էլյա00:39 - 29 июля, 2018
Դատապաշտպանները պարզ է վճարվում են մեղադրյալին պաշտպանելու համար,հատկապես Քոչարյանի պարագայում մեծ գումարի դեպքում մեծ պաշտպանություն,բայց դատապաշտպանների էլ շատ լավ գիտեն և ամբողջ հայությունն էլ գիտի, որ բանակը մասնակցել է և զոհերը փաստացի կա,կա նայև հրաման տվողը,բայց ինչու պատասխան չպիտի տա երկրի ղեկավար,բոլոր դեպքերում ինք ամեն ինչից տեղյակ է եղել և լռել,մահացողները ֊հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում,նրանք հավի ճուտ էին,որ տաս տարի հանգիստ ,ձեզանից գոհ քնելեք,ոչ մեկին,մեղադրանք չէք առաջարկել,ինչպես Հոկտեմբերի գործ ,և եթէ հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ ժողովուրդը ոտքի չկանգներ,ապա դուք այդպես գլուխներդ բարձին դրած հանգիստ քնելու էիք,այնինչ իրականություն է դրա դատապաշտպանները ինչ ունեն ասելու,և չեն ամաչում դատապաշտպանի դերակատար են խաղու,հանուն մեծ գումարի դիմաց որը թալանվածէ ժողովրդից ու պետությունից։
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