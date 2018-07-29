Комиссия по этике может передать в Генпрокуратуру материалы в отношении восьми должностных лиц

По положению на 24 июля восемь должностных лиц не представили в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах за 2017 г.

Как сообщила Hetq.am председатель Комиссии по этике Сирануш Саакян, в рамках производств, возбужденных в отношении трех должностных лиц – уже бывшего председателя суда общей юрисдикции Гегаркуникской области Агвана Петросяна, почетного консула Армении в Марселе Вартана Сирмакеса и Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Швейцарии Шарля Азнавура – решения пока не приняты. Причина в том, что Петросян находится под арестом, в связи с чем возникли определенные трудности. Что касается Шарля Азнавура и Вартана Сирмакеса, то в отношении них в Комиссию должны быть представлены некоторые доказательства.

К другим должностным лицам – генконсулу Армении в Лионе Николаю Саркисову, его брату, генконсулу Армении в Лос-Анджелесе Сергею Саркисову, заведующему следственным отделом полиции столичных муниципалитетов Кентрон и Норк Мараш Завену Дадаяну – сперва было применено административное наказание в виде предупреждения, после чего в течение 30 дней они вновь не представили декларации. Указанные лица уже оштрафованы на сумму 200 тыс. драмов.

Аналогичное наказание применено к уже бывшим должностным лицам – бывшему начальнику Вайкского отделения полиции Вайоц дзора Манвелу Давтяну, следователю Главного военного следственного управления Следственного комитета Дживану Нариманяну.

Если и после получения решений о штрафпах должностные лица не представлят декларациии за 2017 г., то касающиеся их материалы будут переданы в Генпрокуратуру.

Помимо вышеуказанных восьми должностных лиц декларации не представили также новоназначенные чиновники. По положению на 24 июля декларации не представили 18 лиц. В частности, декларации на момент вступления в должность не представили замминистра образования и науки Аревик Анапиосян, советник премьер-министра Арсен Харатян, заместитель начальника Государственной контрольной службы Айк Саргсян, замначальника уголовно-исполнительного учреждения “Ванадзор” Саркис Гиносян и др.

В отношении не представивших декларации 18 должностных лиц возбуждено производство.