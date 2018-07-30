Десятки домов и автомобилей:имущество Манвела Григоряна и членов его семьи

Чтобы сфотографировать зарегистрированное в Эчмиадзине имущество депутата Национального Собрания Манвела Григоряна и членов его семьи потребовался целый день. Только в городе Эчмиадзине у Григоряна 35 единиц недвижимости и объектов: особняки, квартиры, бизнес-объекты, уже не действующий ночной клуб, здание бывшего завода, гостиницы, прочие здания и строения, а также 17 земельных участков, обслуживающих здания и строения, земли несельскохозяйственного назначения. Кроме того, в мэрии на членов семьи Манвела Григоряна записано 24 автомобиля.

Нам необходимо было сделать снимки всего имущества депутата, поэтому мы решили отправиться по всем адресам. Но нас ожидал сюрприз. В некоторых случаях даже соседи не знали, что данная территория принадлежит Григорянам, хотя и слышали о том, что где-то рядом у них есть недвижимость.

Для обозначения на карте земельных участков, принадлежащих членам семьи депутата, мы иногда отмечали соседние с ними территории, поскольку найти их точное местонахождение не удавалось. Дело в том, что Григоряны пронумеровали символическим для себя числом 45 такие адреса, которые должны были находиться в совершенно другом месте.

В некоторых случаях мы обратились за помощью к сотрудникам мэрии, но и они не смогли разобраться в адресах.

Упомянутые выше 35 единиц недвижимости и 24 автомобиля оформлены только на физических лиц, однако часть движимого и недвижимого имущества числится в мэрии за принадлежащим Манвелу Григоряну ОАО “Ара ев Айцемник”.

Компании принадлежит и станция техобслуживания в Звартноце, которая находится на административной территории Эчмиадзина, две автогазозаправочные станции – в квартале Звартноц и рядом с автомагистралью Эчмиадзин-Шаумян, здание университета “Григор Лусаворич”, расположенная по соседству столовая, а также 12 автомобилей. Кроме того, в Эчмиадзине ОАО “Ара ев Айцемник” принадлежат 26 земельных участков, часть которых предусмотрена для обслуживания зданий.

Только в Эчмиадзине на Манвела Григоряна зарегистрировано 17 единиц недвижимости, девять из которых составляют здания и строения, остальное – обслуживающие их участки.

На учете в Эчмиадзине состоят 17 автомобилей. Значительная часть имущества Манвела Григоряна не отражена в его декларациях об имуществе и доходах.

В ходе изучения мы выяснили, что собственностью Манвела Григоряна является также здание Союза добровольцев “Еркрапа”, которое находится на улице Маштоца в Эчмиадзине. В настоящее время здесь располагается музей “Еркрапа”. Именно в этом здании сотрудники Службы национальной безопасности задержали и подвергли приводу Манвела Григоряна. Примечательно, что находившиеся здесь же члены СДЕ не знали о том, что оно принадлежит Манвелу Григоряну. Лишь один из его соратников сообщил, что здание было приватизировано еще в 1998 г.

В 2017 г. Манвел Григорян как кандидат в депутаты представил в Центризбирком декларацию об имуществе и доходах, в которой было указана только одна единица недвижимости – расположенный на улице Алавердяна в Эчмиадзине особняк площадью 995,6 кв.м. Остальная часть недвижимости не была задекларирована, хотя и записана на Манвела Григоряна.

Не были задекларированы и принадлежащие Григоряну автомобили. Некоторые из них были показаны в видеоматериале, распространенном Службой национальной безопасности. Из состоящих на учете в мэрии 17 автомобилей были задекларированы лишь 8. В декларации, например, не указаны один из автомобилей “GAZ CHAYKA 14», автомобиль «UAZ 469B» и др. Неполную декларацию Манвел Григорян представил также в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц.

Об остальном имуществе Манвела Григоряна мы писали еще в 2014 г. В публикации отмечалось, что только в селе Аршалуйс Армавирской области Григоряну принадлежат 35 единиц недвижимости. Это земельные участки, здания и строения – особняки, заводы, бензо- и газозаправочные станции, зоны отдыха, ресторан, сауна, ипподром, десятки гектаров виноградников и абрикосовых садов, тепличные хозяйства, рынок, хлевы, пастбища, пшеничные поля и т.д. Земельные участки и строения Григорян имеет и в других общинах.

Назик Амирян – гражданская жена Манвела Григоряна. Она не является субъектом, обязанным представлять декларацию, поэтому на протяжении мнгих лет ее имущество и доходы не контролировались общественностью.

Только в мэрии Эчмиадзина на Назик Амирян зарегистрировано 6 единиц недвижимого имущества, три из которых земли несельскохозяйственного назначения, которые обслуживают принадлежащие ей строения. На имя Амирян записаны и два автомобиля – «ROLLS ROYSSE PAANTOM» и «TOYOTA LC 200 4.0». На гражданскую жену депутатае оформлен также гидроцикл известной фирмы «BOMBARDIER», налог на который составляет 34.500 драмов в год. А общая сумма налога на три средства передвижения составляет 501 тыс. драмов.

Эля Григорян – законная жена Манвела Григоряна. В эчмиадзинской мэрии на нее зарегистрированы 4 земельных участка несельскохозяйственного назначения, квартира в квартале Звартноц, а также находящееся в этом же квартале строение и земельный участок несельскохозяйственного назначения. Кроме того, на Элю Григорян оформлена дорогая иномарка – «MERCEDES BENZ S600», имущественный налог на который составляет 300 тысяч драмов.

Отметим, что принадлежащие законной жене Манвела Григоряна три земельных участка находятся в центре Эчмиадзина, рядом с улицей Баграмяна. В прошлом эта территория принадлежала 1-ой школе, затем непонятными путями ее приватизировали Григоряны. Часть территории сдана в аренду супермаркету “Номер 1” под бесплатную автопарковку.

Арман Григорян – сын депутата. Он член совета старейшин мэрии Эчмиадзина. На имя А.Григоряна оформлены роскошный особняк и приусадебный участок, которые в дейстивтельности принадлежат его брату, бывшему мэру Эчмиадзина Карену Григоряну. Участок находится в конце улицы Терьяна. На Армана Григоряна записан еще один шикарный особняк на улице Меликяна. Ему же принадлежат земельный участок и строение рядом с автотрассой Эчмиадзин-Ереван, а также дорогой автомобиль «MERCEDES BENZ S600», налог на который составляет 445 тыс. драмов.

Не обделен имуществом и другой сын депутата – Ара Григорян. В Эчмиадзине на него оформлены земельный участок и здание, строение на улице Вазгена Саргсяна. У Ара Григоряна есть также автомобиль «HYNDAI AZERA 2.4L».



Карен Григорян, занимавший ранее должность мэра Эчмиадзина, зарегистрировал в мэрии только автомобиль «AUDI Q5». В целом, в представленной в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации Карен Григорян, помимо автомобиля «AUDI Q5», указал также особняк и квартиру. Поскольку адрес имущества в декларации защищен законом, мы не можем сообщить, где в Эчмиадзине находится эта недвижимость.

Старшаая дочь депутата, Наира Григорян,– судья суда общей юрисдикции Армавирской области. В Эчмиадзине на нее зарегистрированы особняк и приусадебный участок.

Роскошные особняки и ничтожный налог на недвижимость

Мы получили данные не только об имуществе Григорянов, но и о размере выплачиваемого ими налога на имущество. Изучение показало, что на протяжении многих лет эта семья выплачивала ничтожный имущественный налог.

За роскошный двухэтажный особняк площадью 995,6 кв. метров на улице Алавердяна Григоряны платят 240 тыс. драмов. 7300 драмов составляет имущественный налог на земельный участок несельскогохозяйственного назначения, который находится по тому же адресу. Налог на помещение музея “Еркрапа” составляет 186 тыс. драмов в год.

На улице Чаренца находится принадлежащее Назик Амирян огромное здание. По словам местных жителей, ранее в нем действовал завод. Согласно справке мэрии, в 2017 г. имущественный налог на строение по указанному адресу составлял всего 40.800 драмов, еще 11 тыс. драмов составлял налог на землю.

Ничтожный имущественный налог выплачивается и за оформленный на Армана Григоряна особняк недалеко от улицы Терьяна. В 2017 г. имущественный налог на этот дом составлял около 68 тыс. драмов. Особняк построен недавно, во дворе есть бассейн, большой земельный участок.

Имущественный налог на другой особняк Армана Григоряна, который находится недалеко от улицы Меликяна, составляет всего 23 тыс. драмов, а на находящийся по тому же адресу земельный участок несельскохяйственного назначения - 2300 драмов.

В 2017 г. за отделанный мрамором двухэтажный особняк на улице Мичурина, который принадлежит дочери Манвела Григоряна, судье Наире Григорян, выплачивался имущественный налог в размере 33.500 драмов. 2500 драмов составляет налог на находящийся по тому же адресу земельный участок несельскозяйственного назначения.

По тому же “принципу” выплачивались имущественные налоги на здания, строения и земельные участки компании “Ара ев Айцемник“.

В 2017 г. имущественный налолг на принадлежащие ОАО и зарегистрированные в Эчмиадзине 6 строений и 21 автомобиль составил 817 тыс. драмов. При этом в одном из строений размещается станция техобслуживания, в двух других – автогазозаправочные станции и т.д.

Этим имущество Григорянов в Эчмиадзине не ограничивается, Часть недвижимости записана на других лиц.

Фото: Нарек Алексанян