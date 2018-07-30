Команда ЕГУ завоевала четыре медали на Международной студенческой олимпиаде по математике

С 22 по 28 июля в болгарском городе Благоевград проходила 25-я Международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematics Competition), в которой принимали участие 70 университетских команд (351 участник) из различных стран мира. Армению на олимипиде представлял Ереванский государственный университет. Трое из четырех армянских участников – Арсен Амбарцумян, Геворк Мнацаканян и Альберт Геворкян – удостоились золотых медалей, а Ваагн Алтунян – серебряной медали.

Арсен Амбарцумян в индивидуальном зачете разделил почетные 12-13-е места. В командном зачете армянские студенты заняли 4-е место. Это беспрецедентный для нашей страны результат, так как до этого в командном зачете армянские студенты были на 7-ом месте.

Армянскую команду на Международной студенческой олимпиаде возглавлял преподаватель ЕГУ и Армяно-Американского университета Карен Керян, а тренировали ее Вардан Восканян и Карен Керян.

Первое место на олимпиаде в Благоевграде заняла команда Санкт-Петербургского университета, второе и третье места – команды Израиля и Пизанской Высшей Нормальной школы.

Международная студенческая олимпиада по математике (IMC) впервые была проведена в 1994 г.

Об этом сообщает Министерство образования и науки РА.