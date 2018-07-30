Новый оператор “Армения Эйрвейз” намерен осуществить амбициозные проекты

Несмотря на то, что в Армении сертификат эксплуатанта воздушного судна имеют шесть авиакомпаний, что дает им право осуществлять коммерческие перевозки, в стране работает только один оператор (авиакомпания “Армения”).

“Тарон-Авиа”, “Atlantis European Airways” и “Марс Авиа” сдали свои самолеты в аренду иностранным эксплуатантам, а “Армения Эйрвейз” и “Армениан хеликоптерс”, несмотря на наличие самолетов, пока не начали работать или только приступили к работе. Последняя авиакомпания, специализировавшаяся в вертолетных перевозках, осуществляет нерегулярные заказные рейсы, а “Армения Эйрвейз” пока не начала работать.

От семьи Мовсесян – Давудяну

Из армянских компаний именно “Армения Эйрвейз” в ближайшее время может стать вторым перевозчиком в Армении. В любом случае именно об этом свидетельствует настрой компании. В действительности это не новая компания. Она была создана в 2013 году ООО “Мейн Авиэйшн Текникс” и жителем Еревана Арменом Саргсяном (в пропорции 50/50), который был также директором авиакомпании. В дальнейшем в должности директора его сменил Карен Мовсисян, двоюродный брат бывшего начальника Главного управления гражданской авиации Артема Мовсесяна. К.Мовсисян был также собственником указанного ООО, то есть юридически владельцем 50 процентов “Армения Эйрвейз”.

В свое время “Армения” эксплуатировала 4-местный самолет “Diamond DA40-TDI” (регистрационный номер EK-225), который использовался для учебных полетов студентов действующего по соседству с аэропортом “Звартноц” Авиационного учебного центра. После ухода Артема Мовсесяна с должности начальника ГУГА (2016 г.) самолет простаивал. Его владелец – “МАТ”. В настоящее время самолет стоит в аэропорту “Эребуни”.

Перед тем, как вернуться к компании “Армения”, отметим, что нынешними владельцами “МАТ” являются ООО “Авиаклаб” (99%) и Карен Мовсисян (1%).

В свою очередь компания “Авиаклаб” принадлежит матери Артема Мовсесяна – Ерануи Мовсесян. Это значит, что в действительности владельцем ООО “Мейн Авиэйшн Текникс” является бывший начальник ГУГА.

Кто такой Арлен Давудян

По нашим сведениям, ”Армения Эйвейз” уже не имеет отношения к Мовсесянам. В феврале 2018 г. ее директором стал армянин из Ирана Арлен Давудян-Зарнаи. Как сообщил наш источник, Давудян является также собственником авиакомпании. Он купил компанию за 50 тысяч долларов, точнее, купил принадлежащее “Армении” сертификат эксплуатанта ВС, поскольку до этого “Армения” по большому счету была компанией лишь “на бумаге”.

Арлен Давудян-Зарнаи больше известен как представитель ряда иранских авиакомпаний в Армении. Он, в частности, был представителем иранской “Caspian Airlines”. 15 июля 2009 г. принадлежавший этому оператору самолет “ТУ-154” разбился близ города Казвин, став причиной гибели 168 человек.

Принадлежащее Давудяну турагентство “Татев ТТТ” является представителем иранских авиакомпаний “Mahan Air” и “Iran Aseman Airlines” в Армении. В настоящее время эти компании выполняют полеты из Тегерана в Ереван. “Татев ТТТ” – семейный бизнес Давудянов. Его учредителями являются Арлен Давудян и его жена Жизель Бандари. В настоящее время оба граждане Армении. В бизнес вовлечены и их сыновья – Севак и Арам.

В свое время Арлен Давудян вместе со своими иранскими партнерами участвовал в ряде основанных в Армении компаний: “Сейвтранс”, “Скайлимит” (в дальнейшем обе были ликвидированы), “Роял Экспресс Тур”, “Траст Травел” (обе компании временно прекратили свою деятельность), “Норк Резиденс” (в настоящее время действует).

Амбициозный проект

Источник, близкий к “Армения Эйрвейз”, сообщил, что Арлен Давудян собирается осуществить амбициозный проект. В частности, он хочет выполнять рейсы из Еревана в Европу, Россию и Китай. Планируется также использовать Ереван в качестве транзитного пункта при выполнении рейсов из Москвы в Китай. В перспективе – выполнение рейсов в США.

Будут ли осуществлены эти планы, покажет время, тем более, что конкуренция, в частности с российскими операторами, иногда бывает довольно жесткой, не говоря уже о неравных возможностях.

Первый самолет стоил около 5,5 млн долларов

“Армения” уже имеет два собственных самолета “Airbus A310”. Не исключено приобретение еще нескольких “Embraer“, а также “Airbus A330”. Последний может использоваться для полетов в США.

20 и 25 июня из Бухареста в Ереван прибыли самолеты “Airbus A310-325”, которые получили в Армении регистрационные номера EK-31001 и EK-31002. В настоящее время самолеты находятся в аэропорту “Звартноц”. Ранее они эксплуатировались национальным перевозчиком Румынии – компанией “TAROM”.

Согласно имеющимся в нашем распоряжении документам, желание приобрести оба самолета изъявила корпорация “AerSale”, специализирующаяся в продаже, лизинге самолетов и авиационного оборудования, оказании технических услуг, а также турецкая компания “VEGA Aviation”. По документам за два самолета и несколько видов аппаратуры “AerSale» готова была заплатить 4,6 млн долларов. Турецкая сторона предложила 3,25 млн долларов. Позже, однако, румыны подписали меморандум о взаимопонимании с руководителем “Армения Эйрвейз” Арленом Давудяном. Согласно документу, два самолета и технические детали были оценены в 5,48 млн долларов США (без налогов и других расходов).

Отметим, что оба самолета 1992 г. призводства, то есть им по 26 лет, что уже считается солидным возрастом. На вопрос, почему “Армения Эйрвейз” приобрела старые самолеты, наш источник сказал, что проблема была в финансах. Компания взяла кредит в одном из банков Армении.

Самолеты “A310-300”, которые использует компания “Армения”, совершили свои первые полеты в 1985 г. Максимальная дальность полета – 9540 км, нагрузка – 164 тонны, на борту могут находиться 220-275 пассажиров.

На первом снимке: второй самолет только что прибыл в Ереван (фото из Фейсбука)