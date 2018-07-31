МИД РА обратился в офис Анджея Каспрчика с предложением провести мониторинг на нахиджеванском участке границы

Армения обратилась в офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ с предложением провести мониторинг на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы.

Об этом на брифинге в МИД РА сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тигран Балаян, касаясь наблюдащегося в последнее время обострения ситуации на данном участке границы.

“Армения придает важное значение проведению офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ мониторинга режима прекращения огня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы, что может рассматриваться как сдерживающий фактор против возможной авантюры Азербайджана. В свете провокационных шагов, осуществляемых в последнее время Азербайджаном на этом участке границы, армянская сторона периодически обращалась в офис посла Каспрчика с предложением провести мониторинг, однако Азербайджан по сей день не дал согласие на организацию мониторинга”,- сказал Т.Балаян, добавив, что армянская сторона продолжает вести переговоры с офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.