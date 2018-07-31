Тигран Балаян: “Сведений о судьбе гражданина РА Карена Казаряна, оказавшегося в Азербайджане при невыясненных обстоятельствах, нет уже более двух недель”

Вопрос попавшего в плен 15 июля этого года гражданина Армении Карена Казаряна находится в центре внимания МИД Армении. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РА Тигран Балаян.

“Сведений о судьбе гражданина Армении Карена Казаряна, оказавшегося на территории Азербайджана при невыясненных обстоятельствах, нет уже более двух недель. Азербайджан грубо нарушает ст.106 Женевской конвенции, касающейся гражданского населения во время войны, и до сих пор не разрешает представителям Красного Креста посетить его. Защитник прав человека сделал специальное заявление по этому вопросу, который находится в центре нашего внимания”,- сказал Балаян.

Напомним, что после того, как Карен Казарян оказался на территории Азербайджана, Министерство обороны этой страны распространило заявление, в котором говорилось, что диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку пересечь армяно-азербайджанскую границу в направлении Казахского района. Подразделения ВС Азербайджана обнаружили и отбросили назад группу, а одного из ее членов, Карена Казаряна, взяли в плен.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг эти сведения, заявив, что Карен Казарян не служит в Вооруженных силах.

“МО РА официально заявляет, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян, 1984 г.р., не служит и никогда не служил в Вооруженных силах РА.

Вместе с тем отметим, что министр обороны Давид Тоноян, являясь председателем межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, обратился в ереванский офис Международного Комитета Красного Креста по вопросу организации возвращения гражданина РА Карена Казаряна”,- написал на своей фейсбуковской странице Арцрун Ованнисян.