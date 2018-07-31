Тигран Балаян: “Мы заинтересованы в том, чтобы ОДКБ продолжала нормально работать”

Пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян уверяет, что шаг армянской стороны по отзыву Юрия Хачатуряна с должности генерального секретаря ОДКБ вытекает из стремления не навредить отношениям Армении с этой структурой. Об этом Т.Балаян заявил на брифинге в МИД РА.

“Наши шаги полностью соответствуют положениям соглашения о правовом статусе ОДКБ. Как было отмечено в распространенном неделю назад нашем комментарии, армянская сторона предложила партнерам по ОДКБ начать процесс смены генсека ОДКБ”,- сказал пресс-секретарь МИД РА.

Напомним, чсто Юрию Хачатурову было выдвинуто обвинение в рамках дела о событиях 1 марта 2008 г. в Ереване. После этого МИД Армении обратился к странам-членам ОДБК с предложением начать процесс замены Хачатурова в этой должности другим лицом.

“Наше обращение к странам-членам ОДБК исходит из той логики, что мы хотим способствовать усилению структуры”,- сказал Балаян, заверив, что важные для ОДКБ документы, в частности концепция развития ОДКБ, соглашение о миротворческих силах и другие, были приняты в период председательствования Республики Армения.

“Армения не настроена предпринимать какой-либо шаг, от которого пострадает репутация ОДКБ. Мы заинтересованы в том, чтобы ОДКБ продолжала нормально работать”,- отметил Тигран Балаян.

По словам пресс-секретаря МИД РА, Юрий Хачатуров будет продолжать занимать пост генсека ОДКБ до тех пор, пока совет ОДКБ не примет решение о его замене другим лицом.