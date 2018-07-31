События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны, отметил Лавров

РИА Новости. События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников, заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", — сказал он.

"За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, — добавил министр. — Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути".

По его словам, в Москве во время политического кризиса в Армении в мае этого года "с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий". "Мы надеялись, что, опираясь на такой результат, все политические силы, прежде всего новое руководство Армении, новые власти, будут и далее продвигать объединительные подходы, будут укреплять национальное согласие", — заметил Лавров.

"Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам", — заключил он.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках дела в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года, по тому же делу обвинение было предъявлено генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.